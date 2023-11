Lourdes Sánchez reveló su enojo con Flor Vigna: «Me dolieron mucho sus mentiras»

La participante del Bailando 2023, Lourdes Sánchez contó que su «permitido» es Luciano Castro y la respuesta de su colega Flor Vigna, actual pareja del actor, no se hizo esperar. No sólo le dijo a Lourdes que tenía mala vibra, sino que también aseguró que conoce varios affaires que la bailarina tuvo durante los últimos años.

Este comentario sobre las supuestas infidelidades le cayeron muy mal y la bailarina decidió responderle en un móvil de Intrusos: «Estaba en mi casa mirando el programa y me sentí mal, no me gustó cómo me dejó como mujer, tengo una familia, tengo a mi marido que estaba mirando toda esa situación y no estuvo bueno para nada, no lo podía creer».

Qué dijo Lourdes Sánchez sobre los dichos de Flor Vigna en el Bailando 2023

«En caliente se me pasaron muchas cosas por la cabeza, pero me tranquilizaron. Con Pablo (Prada, productor del programa) estamos hace doce años juntos. Mi nene tiene 7 años, no quiero que lo jodan en el colegio, los nenes son muy crueles, nunca viví una situación así, tan fuerte y tan íntima, es una mentira total y habla más de ella que de mí», opinó Lourdes.

«Nos quiere vender un papel que no es, todo el tiempo quiere imponer el papel de santa y acá pisó el palito, mostró la hilacha… Yo jamás le mandé un mensaje a Luciano. Al Chato no le gustó nada lo que pasó», agregó, muy conmovida hasta las lágrimas porque no se esperaba los agravios por parte de su compañera.

«Yo vengo a disfrutar y pasarla bien. Yo sé lo que soy como mujer, por ahí molesta que estemos hace tantos años juntos y que seamos felices», concluyó Lourdes Sánchez.

Por su parte, Flor Vigna fue consultada sobre lo que dijo Sánchez y sorprendió al tomar un decisión: «No me voy a meter, ya está».

Con información de Noticias Argentinas.