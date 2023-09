Bailando 2023: así fue el tenso cruce entre Flor Vigna y Ángel de Brito

Flor Vigna volvió a la pista del Bailando 2023, el programa de América TV conducido por Marcelo Tinelli, y protagonizó un tensa discusión con Ángel de Brito, jurado del certamen.

El conductor de LAM había dicho que Flor era «una de las favoritas de la producción» y la mediática no se quedó calada.

«Ángel fue muy bueno conmigo. Fuera de cámara es un copado pero después en Instagram y acá es un guacho», dijo la bailarina en la previa de su performance. En ese momento el jurado no quiso responder pero si lo hizo luego de la presentación de Flor.

«Me encanta, el equipo es buenísimo, muy sólido. Mi nota es esta», dijo Ángel de Brito y mostró el siete.

El tenso ida y vuelta entre Flor Vigna y Ángel de Brito en el Bailando

La escueta devolución de Ángel de Brito sorprendió a Marcelo Tinelli por lo que De Brito agregó: «Es para que no se ofenda nadie porque después la jefa de coach me critica… Flor está una semana hablando del tema.. ya está, los conformo con la nota».

Acto seguido Flor Vigna quiso amenizar la situación y le consultó si seguían siendo amigos. «Nunca estuvimos peleados«, le respondió el jurado y comenzó un tenso ida y vuelta.

«Ponés cosas muy feas en redes sociales de mí. Uno piensa cosas buenas y malas de todo el mundo, pero una cosa es estar esparciendo cacona por todos lados”, amplió la bailarina.

“No, no seas maleducada”, contestó tajante De Brito y amplió: «Te dije un montón de veces cosas hermosas acá en la pista, vos te quedás con una crítica”.

“Tiene un truco lindo. Te arroba cuando te dice cosas lindas, pero cuando no, no te arroba… Yo prefiero la buena onda», agregó Flor.

“Hay que practicarlo con todo el mundo eso. No solo en cámara y mostrarse buena en cámara y detrás, no tanto (…) No necesito preguntarle a nadie porque vienen y me cuentan”, añadió De Brito.

“Podés decirme que no soy talentosa y que soy un asco, pero como persona te juro que todo el mundo te va a hablar bien”, concluyó la discusión entre ambos y quedó un clima tenso.