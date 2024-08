Lucía Galán tomó una importante decisión y contó como sigue su rehabilitación

En el mes de junio, Lucía Galán tuvo una delicada intervención quirúrgica para prevenir un cáncer, le extirparon un quiste premaligno de su páncreas. Horas antes de pasar por el quirófano, la cantante compartió un video en sus redes sociales dando detalles sobre su operación.

Lucía Galán dio detalles de cómo le descubrieron el quiste

“El año pasado en Madrid, haciéndome una tomografía computada por una infección en los bronquios, hicieron milagrosamente un descubrimiento. Me encontraron un quiste premaligno en el páncreas. Se hizo un seguimiento exhaustivo en este tiempo y la conclusión a la que se llegó es que tengo que ir a cirugía”, informó Galán.

“Esto es para prevenir el cáncer de páncreas. Fue un hallazgo milagroso, que a pesar de lo difícil que va a ser atravesar esto, agradezco que me lo hayan detectado a tiempo”, relató.

Los hermanos Lucía y Joaquín Galán tuvieron que reprogramar los shows del “Siempre Juntos Tour”, un concierto que ya los ha llevado -con gran éxito- por toda América. Ese mismo espectáculo llegaría en agosto y septiembre a España, pero por motivos relacionados con la salud de Lucía, la gira será reprogramada para el año próximo.

Lucía Galán dio detalles sobre su rehabilitación: cómo y dónde la hará

Durante el fin de semana, la cantante apareció públicamente para celebrar un nuevo aniversario de su hogar de niños y habló sobre su recuperación.

“¿Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Acá en el hogar Pimpinela, mi primera salida social después de dos meses y medio festejando estos 28 años desde que abrimos las puertas del hogar. Feliz con todos los chicos, con todos los que han formado parte de estos años Y bueno, hoy agradecidos a ustedes, por estar siempre pendientes de mí”, comenzó a contar.

“Los médicos han autorizado a que la semana que viene me vaya a Madrid a estar con mi hija y que me acompañe en todo lo que es la rehabilitación que tengo que hacer respiratoria y física para poder estar en forma para que partir de octubre pueda volver con los conciertos. Gracias a todos. Les mando un beso grande. Gracias a los médicos. Cuídense mucho y vamos a apoyar todo lo que es la medicina preventiva, que es lo que ha dado la posibilidad de que a mí me encuentren este tumor, antes de que sea demasiado tarde. Un beso muy, muy grande para todos. Y gracias a todos”, finalizó Lucía Galán en un video que compartió desde su cuenta de Instagram.

Con información de Noticias Argentinas