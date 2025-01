Maggie Baird, mamá de Billie Eilish, preocupada por los incendios en la Patagonia: «crisis climática»

Un incendio se desató anoche en El Bolsón, en la zona del camino al Cajón del Azul y rápidamente se expandió hacía la zona de Mallín del Medio. Se informó de mascotas perdidas y robos. Hay preocupación en la zona por el fuego que ya consumió 1600 hectáreas. Sorpresivamente, una de las celebridades que mostró su preocupación por la alarmante situación fue la actriz estadounidense Maggie Baird, madre de Billie Eilish.

La activista y actriz estadounidense Maggie Baird mostró su preocupación por los incendios en El Bolsón

Los incendios en Argentina (Córdoba, Río Negro, Chubut, Neuquén y otras provincias) han generado una gran preocupación. Ante esto, algunas celebridades han expresado su tristeza y enojo por lo ocurrido con los bosques argentinos.

Sorpresivamente, una de esas famosas fue la actriz y activista ambiental Maggie Baird, madre de Billie Eilish y Finneas, las estrellas pop estadounidenses. La artista de 65 años compartió un vídeo de la cuenta de instagram «climate.apocalypse», donde se ve el incendio desatado en El Bolsón.

«¡Desastre antinatural! Crisis climática», escribió en su historia Maggie. La actriz actualmente se dedica al activismo en contra del cambio climático. De hecho, formó parte de la organización del FireAid, recital que se realizó está semana para juntar donaciones para las victimas de los incendios en Los Ángeles, donde se presentó Billie.

De hecho, toda la familia esta sumamente involucrada en el activismo, sus hijos escribieron la canción «All the good girls go to hell», que narra los peligros del cambio climático y referencia a la quema de bosques.

Incendios en la Patagonia: qué esta pasando en El Bolsón

Desde anoche en El Bolsón se viven horas desesperantes. Un incendio, con distintos focos está activo. Brigadistas del Splif combaten las llamas y ya se iniciaron investigaciones para determinar las causas.

Según puso saber Diario RÍO NEGRO tanto el Ministerio Público Fiscal, en conjunto con la Policía de Río Negro, investigan las causas que desataron las llamas. Si bien oficialmente se informó que todavía se está en «una etapa muy primigenia», todas las hipótesis están sobre la mesa, incluso la de que haya sido intencional.

Al ser un incendio reciente y que todavía no ha logrado ser controlado, las tareas de investigación se hacen más complicadas por el riesgo que representa ese escenario.

Los trabajos se centraron, desde anoche, en evacuar a locales y turistas. Una de las grandes preocupaciones de las autoridades fue la presencia de personas en el lugar donde se desató el incendio, ya que es muy cercano a la Chacra Wharton, zona de inicio del Circuito Troncal de refugios, muy concurridos en esta época del año.