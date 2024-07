«¡Maiameee!»: el genial video con el que AFA festejó el bicampeonato de la Selección Argentina

La Selección Argentina se consagró bicampeona de América este lunes por la madrugada, luego de un difícil partido contra Colombia, y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) no dudó en festejar a la par de los jugadores y de los hinchas, que acompañaron alrededor de todo el mundo, con un video que apuntó a la emotividad pero también al espíritu de la alegría.

Las imágenes, que publicó AFA este lunes por la mañana, hicieron mención a Miami, la sede de la Copa América con la que se coronó la Selección Argentina, y apostaron a la memoria colectiva con la frase de Ricardo Fort: «maiameee». Además, se vio a los jugadores bailando y divirtiéndose, porque el triunfo generó mucha alegría entre el plantel… y el país entero. ¡Salud, campeones!

La emocionante despedida a Ángel Di María: «el ‘Fide’ no se va»

Ángel Di María fue fuertemente ovacionado por el público ante lo que fue su último partido con la Selección Argentina: él ya había adelantado su retiro, por eso todos apostaban al triunfo de la «Scaloneta» para que pueda irse más que alegre y así lo celebraron sus compañeros.

Durante su entrevista, «Fideo» Di María aseguró que había soñado que ganaba la final de la Copa América y se «retiraba de esta manera», como bicampeón del continente y con la cabeza en alto. «Estaba escrito, era de esta manera, lo soñé, dije que era la última, soné que llegaba a la final, que la ganaba, que me retiraba de esta manera», subrayó el jugador de la Selección Argentina, que cumplió su último partido este domingo.

Luego del triunfo de Argentina 1 a 0 contra Colombia, «Fideo» sostuvo: «estoy eternamente agradecido a esta generación, que me dio todo, y hoy me voy de esta manera». «Parece fácil (ganar), pero es difícil, lo se porque lo vi del otro lado, ahora se está dando. Lamentablemente me hubiera gustado ganar con la camada anterior, pero se dio con ellos, estos chicos me dieron todo», destacó.

Durante la premiación se dio un emotivo momento, cuando Di María levantó el trofeo de campeón de América junto a Lionel Messi. Sus compañeros festejaron con él, mientras Leandro Paredes lo levantó sobre sus hombros al canto de «no se va, el Fide no se va».