«Mamma Mia! 3» está en desarrollo: todos los detalles de la película

Tras varios rumores de una tercera entrega del icónico musical protagonizado por Meryl Streep y Amanda Seyfried, la actriz Christine Baranski confirmó que Mamma Mia! 3 ya es un hecho.

Mamma Mia! 3 ya se empezó a gestar

La actriz que interpretó a Tanya Chesham-Leigh, una de las amigas de Donna Summers, confesó que mantuvo una cena con Judy Kramer, encargada de la franquicia, y que Mamma Mia! ya se encuentra en marcha.

«Todos estaremos en alguna fabulosa isla griega o croata pasándola genial», reveló Baranski.

Según las declaraciones que brindó a The Hollywood Reporter al preguntarle sobre la película, la actriz reveló detalles sobre la entrega: “Estuve en Londres con Judy Kramer (la productora) en nuestro bar favorito, ella está planeando Mamma Mia! 3″.

Mamma Mia! 3: algunos detalles

“Me dio la trama narrativa de cómo sucederá. ¡Eso es todo lo que puedo decir! Pero, no es como, ‘¡Oh, ojalá pudiera suceder!’ Judy Kramer hace que las cosas sucedan. Hizo que sucediera la segunda, y fue un éxito fenomenal», confesó.

Sobre el elenco confirmado, Baranski no dio más información, pero se mostró confiada bajo la dirección de la productora: “No me sorprendería que Judy Kramer pudiera reunir a todos”.