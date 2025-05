Es de Neuquén y tuvo un debut soñado en el arco de San Lorenzo: «Es un orgullo»

Un joven de Neuquén fue la gran figura de San Lorenzo este fin de semana en los duelos de inferiores. El arquero neuquino tuvo su debut soñado en el Ciclón, en el encuentro ante Independiente Rivadavia de Mendoza.

Se trata de Ian Sandoval, arquero categoría 2011, de 13 años. El joven oriundo de El Chocón debutó con la camiseta azulgrana bajo los tres palos y fue protagonista con su atajada en un penal.

El joven arquero reveló cómo se enteró que iba a tener su primera experiencia en el arco del Ciclón: «Me lo dijeron justo porque el titular estaba enfermo, me lo dijeron ayer a la noche que iba a ser titular«.

En ese sentido, reveló sus sensaciones: «Me sentí muy feliz, uno siempre se viene preparando con los técnicos y con el profe de arqueros«.

Sandoval tuvo un breve paso por Boca antes de llegar a San Lorenzo. Con el Xeneize, el joven neuquino se consagró campeón del Torneo Nacional de fútbol infantil en Ayacucho.

Ian Sandoval durante su paso por Boca. Foto: Gentileza.

Sobre su llegada al Ciclón, el guardameta comentó que «me vine este año no lo dudé ni un segundo, cuando me dijeron que tenía que venir para acá, dije que sí».

El joven de Neuquén en el arco de San Lorenzo.

Ian Sandoval, la figura en el arco de San Lorenzo

El arquero debutó este fin de semana en las inferiores del Ciclón con una tremenda atajada en un penal. Sobre esta acción, Sandoval confesó que «jugué con él (el encargado del tiro) y pateaba todos los penales cruzados«. Y agregó: «después el profe de arqueros me dijo que me tire cruzado fuerte, ahí me tire y lo atajé».

Sandoval al momento de atajar el penal.

Antes de finalizar, el oriundo de El Chocón habló sobre su debut consagratorio: «Me sentí muy feliz porque no venía jugando y atajar este penal es un orgullo«.