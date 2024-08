Mariah Carey atraviesa un momento difícil: perdió a su madre y hermana el mismo día

La cantante estadounidense Mariah Carey atraviesa un difícil momento. Su madre Patricia y a su hermana Alison fallecieron el mismo día, el pasado fin de semana.

El comunicado de Mariah Carey

“Me parte el corazón haber perdido a mi madre el pasado fin de semana. Lamentablemente, en un trágico giro de los acontecimientos, mi hermana perdió la vida el mismo día”, comunicó la cantante a PEOPLE.

En la misma comunicación con el medio estadounidense, la ganadora del Grammy reconoció sentirse “bendecida por haber podido pasar la última semana con su madre” previo a su fallecimiento y agradeció los mensajes de apoyo.

Aún no trascendió cuáles fueron las causas de ambas muertes, pero Mariah pidió privacidad en este difícil momento.

Mariah Carey tenía una relación complicada con su mamá

En “The Meaning of Mariah Carey”, el libro que Carey escribió con sus memorias, reconoció una tensa relación con su madre, quien era ex cantante de ópera, en la cual ella declara que había “una competencia entre ellas” y muchos “celos profesionales”.

A pesar de eso, la cantante describió el amor que tenía por su madre a pesar de su “confusa” relación y al final del libro, le escribió una dedicatoria: «A Pat, mi madre, quien, a pesar de todo, creo que realmente hizo lo mejor que pudo. Te amaré lo mejor que pueda, siempre».