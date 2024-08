Habló Elba Marcovecchio sobre la salud de Jorge Lanata: «Los comentarios afectan la paz que necesitamos»

Hace más de dos meses que el periodista Jorge Lanata se encuentra internado el la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Italiano. Su último parte médico, compartido por su esposa Elba Marcovecchio, afirma que el paciente «se encuentra en estudio por encefalopatía y presenta un leve deterioro de la función renal». Tras la difusión del informe, la pareja del conductor habló con Socios del Espectáculo.

La palabra de Elba Marcovecchio: «Es mucha carga lo que Dios me pone encima»

La pareja de Jorge Lanata, Elba Marcovecchio, habló con Adrián Pallares de Socios del Espéctaculo sobre la prolongada internación del periodista.

“¡Hola Adri! Con Jorge internado no quiero dar notas, sé que me entendés. Estoy enfocada en acompañar a Jorge como lo hice desde el primer día que estamos juntos en esta internación” comienza el mensaje que leyó el panelista del programa del Trece.

“Ya son 69 días y también tengo que trabajar. Siempre he sido independiente y no puedo descuidar el trabajo, ni a mis dos hijos que no tienen papá” contó Elba y luegó afirmó que los comentarios que se hacen sobre su marido la afectan negativamente.

“Es mucha carga, es lo que Dios me pone encima, pero todos esos comentarios infundados y perniciosos sólo afectan la paz que necesitamos con Jorge en este momento. Te mando muchos besos” concluyó el mensaje.

“Esta es la palabra de Elba Marcovecchio, que da cuenta de una interna familiar. No había hablado para nada, sí las hijas, a través de estos mensajes. Yo me pregunto ¿Será contra las hijas? ¿Será contra lo que estamos hablando los medios? Porque ella habla de ella y Jorge como algo mancomunado más allá de la familia, también separa a las hijas y a la familia, como las hijas la separaron a ella” especuló el periodista de espectáculos.