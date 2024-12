Marixa Balli y el mal momento que pasó por L-Gante: “Le dije al policía del canal que me ayude”

La ex vedette y ahora panelista de LAM reveló un percance en la vía pública que atravesó por una falta del cantante de cumbia RKT, L-Gante, porque el joven habría estacionado en doble fila y la mediática debió acudir a un policía

Qué le pasó a Marixa Balli

“El otro día, cuando salí, él vino a cantar a un bar -frente al canal-. Fui a tomar algo, cuando volví estaba la camioneta, me dí cuenta que era de Elián -Valenzuela– porque es súper conocida -el vehículo-”, comenzó Balli en su relato.

Ante la ausencia del músico, la actriz buscó alternativas para poder retirar su auto que se encontraba estacionado en doble fila: “Me senté y pensé ‘Bueno, no va a salir’. Hablé con el de seguridad y no había forma de (…) Decían ‘no lo podemos interrumpir porque están en un lugar que no pueden pasar’. Entonces estuve una hora y diez”

“Entré al canal y le dije al policía que me ayude porque iba a quedarme a dormir. En cuanto salió el policía, L-Gante cruzó a correr la camioneta ¿No tiene tantos asistentes, tanta gente? Cruzó él a sacar la camioneta”, concluyó indignada.