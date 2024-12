Wanda Nara y L-Gante viajaron a Europa: los detalles

Wanda Nara y L-Gante siguen reforzando su relación con regalos, viajes y lujos. Tras festejar el cumpleaños de la rubia de Telefe, la pareja se subió a un avión con rumbo a Europa y con la compañía de los tres hijos mayores de ella.

Los motivos del viaje de Wanda y L-Gante

Según se dio a conocer, hoy a las 13:45, la conductora de Bake Off Famosos y el cantante RKT partirán hacia Roma en un vuelo de la compañía aérea ITA, con asientos Business. Una vez allí, tendrían una conexión a Ginebra.

La empresaria viajó con sus hijos para que pasen las fiestas navideñas con su padre Maxi López, esta sería la primera vez que comparten el festejo juntos. No solo eso, sino que la “Bad Bitch” aprovechará su estadía en el continente europeo para reunirse con sus abogados en Milán para dar otro paso en su divorcio de Mauro Icardi, como había anticipado en el living de Susana Giménez.

La prensa encontró a la pareja en Ezeiza. “Pasan cosas buenas todos los días. Va a llevar a sus hijos con su padre y yo acompaño”, dijo L-Gante, que remarcó que pasó “de diez” el cumpleaños de su novia.

“Mis hijos se retiraron a las 12 y al otro día fueron al colegio. Había una piñata con cosas para adultos, pero en un horario en que estaban durmiendo. Fue un cumpleaños para adultos. La pasamos muy bien con amigos, no hubo ninguna multa, ya estaba hablado con el country”, agregó Wanda.

“Sigo con mi vida, soy mamá, mis hijos nunca viajaron solos. Elián y Maxi ya se conocen por FaceTime… Me quedo poquitos días y vuelvo. Ya estaba planeado este viaje. Es el cumpleaños de uno de mis hijos y estoy viajando para que lo pueda pasar con su papá. El tiempo cura todo. No le jodo la vida a nadie, no me meto con nadie. De cada lugar que me voy, me llevo amigos”, afirmó la conductora antes de subirse al avión.