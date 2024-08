Marixa Balli recibió una interesante predicción de Pitty La Numeróloga: ¿Qué le depara el destino?

Pitty La Numeróloga estuvo este miércoles como invitada en el estudio de LAM (América TV) y luego de hablar de la energía que se moverá estos días, del futuro del programa de Ángel de Brito y de algunos escándalos que protagonizaran varios famosos, se refirió a la vida amorosa de Marixa Balli.

El mensaje de Pitty La Numeróloga para Marixa Balli

La especialista en numerología le pregunta a Marixa Balli si está en pareja actualmente, y sin dudarlo la panelista le contestó que se encontraba sola. Fue entonces que Pitty le auguró: «Hay alguien del pasado pensando mucho en vos… Alguien de tu pasado que no cortó«, señaló. Y ella rápidamente reaccionó entre risas: «A mí el pasado no me abandona. Hay gente que no me deja, que no me suelta. No es Tinelli, tengo un pasado, tengo personas…».

Aunque en el estudio varias de las panelistas mencionaron a Marcelo Tinelli, ella aseguró que se trataba de alguien más joven y dejó a Balli recalculando. «Aceptaría solo uno que vuelva. Si vuelve la persona que yo creo, con él me caso. Me voy a hacer cargo de lo que estoy diciendo», prometió en vivo ‘La Cachaca’.

Pítty La Numeróloga predijo cómo le va a ir a Marixa Balli en el amor

Fue entonces que Pitty le dijo: «Tu próxima pareja es alguien joven, una pareja activa, te va a dar un refresh». Todos sorprendidos por su determinación quisieron indagar de quien se trataba, y Marixa contó: «Yo me enamoré de él…. Es mucho más joven que yo. Es una persona que amo con todo mi corazón», detalló.

Más adelante y notablemente ilusionada con esta predicción, agregó: «Es una persona con todo mi corazón, pero no vive en Argentina. Cuando le dije que no, se fue. Si vuelve acá estoy… Pero si, es una persona joven, que no ve televisión… Es bastante especial. Es fantástico», lo describió y agregó que tenían muchas horas de diferencia horaria, sin poder disimular su sonrisa enamorada.

Cuando sus compañeros de LAM quisieron saber si se trataba de algún famoso, precisó: «Yo tengo una vida privada fuera de la televisión chicos… La gente que más quise, es la gente que más oculte y cuidé, protegí». Y cerró diciendo: «Ay, me trajiste un recuerdo tan hermoso. Aparte, es cuando se terminan cosas no porque todo esté mal».

Con información de Gente