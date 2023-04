«Me agarró del cuello»: Luciano Castro se refirió al presunto robo al salir del teatro

Luciano Castro salió a saludar al público luego de su obra de teatro y sufrió un pequeño incidente. En un primer momento el hecho había sido calificado como un intento de robo pero luego el actor explicó qué había ocurrido.

“No me quisieron robar, realmente hay mucha gente en la calle Corrientes y un chico que no sé en qué estado estaba se me tiró y me agarró del cuello”, contó Luciano al programa El Run Run del Espectáculo.

“Así que yo no hice más que agarrarlo y sacarlo, como corresponde. Lo agarré y lo tiré para el otro lado y me fui. Obviamente que quedás mal, imaginate que salís del teatro, sala llena, te está la gente esperando para una foto ¡Y tenés que sacar a un tipo que se te tiró arriba del cuello!”, agregó.

“Pero bueno, es un tema mucho más profundo que el pibe en situación de calle que se me tiró encima. Pero estoy bien y no me quisieron robar. No pasó nada”, cerró Castro, minimizando el tema.

El presunto intento de robo a Luciano Castro

La cuenta de Twitter El ejército de LAM había publicado dos videos en los que se veía al actor girando hacia un joven que pasaba por su lado en un evidente estado nervioso. En las imágenes también se veía como el personal de seguridad del teatro accionaba contra el hombre.

La situación se tomó como un robo hasta el que propio actor aclaró que todo se trató de un hecho aislado.

