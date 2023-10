Mirtha Legrand volvió a pegarle a Luciana Salazar: «Lleva un tren de vida muy alto y nunca trabaja»

Mirtha Legrand redobló la apuesta y volvió a castigar a Luciana Salazar. «Lleva un tren de vida muy alto y nunca trabaja», disparó la histórica conductora.

Todo había comenzado el último fin de semana cuando la modelo visitó La Noche de Mirtha y allí recibió una inesperada pregunta de Legrand: «¿De qué vivís? No te veo trabajar mucho».

“Estoy viviendo de mis ahorros”, había contestado Luli, quien responsabilizó a su expareja Martín Redrado por su ausencia en los medios.

Luego de esa tensa pregunta, Luciana Salazar se había referido a la incómoda pregunta de Mirtha Legrand. «No me molestó en nada que me lo pregunte. Sé que Mirtha es una persona que me quiere y también la quiero«, dijo Luciana pero había agregado: «No sé que hay detrás de hacerme quedar mal. No viene de Mirtha sino que se había instalado mucho. Me cuestionan absolutamente todo«.

Mirtha Legrand habló de la incómoda pregunta a Luciana Salazar

En ese contexto, Mirtha Legrand se refirió a la controvertida consulta que le hizo a Luciana Salazar. «Era el momento de aclarar lo que mucha gente se pregunta», señaló.

«Le aclaro que nadie me manda jamás a hacer una pregunta. Si ella piensa que fue Martín Redrado, apenas lo conozco. Se me ocurrió en el momento preguntarle eso», dijo Mirtha a Primicias Ya.

«De todas maneras y de esa pregunta, yo la quiero y es muy amorosa. En otros programas son más agresivos y doy por terminado el tema», cerró Legrand.