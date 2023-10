Mirtha Legrand a Luciana Salazar: “¿De qué vivís vos? No te veo trabajar mucho”

"No te veo trabajar mucho": la pregunta de Mirtha Legrand que incomodó a Luciana Salazar.

Mirtha Legrand sorprendió a Luciana Salazar al consultarle por sus actuales ingresos. “¿De qué vivís vos? No te veo trabajar mucho”, disparó la conductora de “La Noche de Mirtha”, el programa de El Trece.

“Estoy viviendo de mis ahorros”, contestó Luli, quien responsabilizó a su expareja Martín Redrado por su ausencia en los medios. “Me cerró mucho las puertas”, disparó.

En ese tono agregó que actualmente en América TV “prácticamente no se puede hablar” de ella. “Me sorprendió porque quiero mucho al canal y trabajé ahí, y sentí que me abandonaron mucho con el tema, por protegerlo a él”, denunció Luciana Salazar, invitada anoche al programa de Mirtha Legrand.

“Sufro mucho, no porque estoy enamorada de él, sino por la violencia que recibo de parte de esta persona. Todo es por despecho, por querer lastimarnos y por un odio que tiene hacia nosotras que no se entiende, un desprecio que tiene hacia una nena tan chiquita. Es muy injusto todo lo que yo vivo. Ojalá que algún día se sepa bien todo”, añadió Luciana Salazar. En la mesa también estuvieron presentes Nicolás Cabré, Nico Vázquez y Guillermo Cóppola.

Tiempo después Mirtha quiso saber si su invitada estaba en pareja nuevamente. “Prefiero que no sepa nada de mi vida”, expresó Salazar.

El regalo de Matilda a Mirtha Legrand

Antes de finalizar el programa, Matilda- hija de Luciana Salazar- se acercó a Mirtha Legrand para regalarle una flor. “Ay Matilda, dame un besito. Qué vestido tenés, Matilda. Es un sueño. Y se vistió igual que la madre”, dijo Mirtha al verla entrar al estudio de televisión.

“Me emociona mucho que te venga a saludar”, dijo Salazar. “Es igual a la madre, muy parecida. El mismo color de pelo. Qué criatura preciosa. Esta chica es cinematográfica. Va a ser actriz”, cerró Mirtha.