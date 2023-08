Morena Rial habló de los ritos umbanda y reveló qué le pidió a un pai

Las ex niñeras del hijo de Morena Rial aparecieron en LAM para dar detalles sobre el estilo de vida de la hija del conductor, luego de que Fernanda Iglesias mostrara una fotos es las que se la ve junto a un pai umbanda.

Melina Granado, una joven cordobesa de 19 años, que cuidaba de su hijo Francesco, denunció que nunca pudo cobrar su sueldo y que recibió amenazas por parte de Morena. Además, aseguró que la acompañó en varias oportunidades a reuniones de la religión umbanda, en las que habría pedido por un amarre con una ex pareja y por heredar el dinero de su padre lo antes posible.

«Yo la acompañé en Buenos Aires y en Córdoba. Ella va a villas, entra y empieza a preguntar si conocen a brujos y umbandas. Ella va a lo bueno y a lo malo… Pide cosas por ella y por otras personas para lo malo. Ella iba a pedir más que nada por su expareja Maxi, quería amarrarlo, pedirle que volviera”, dijo Melina.

Después habló Daiana, otra ex niñera de Francesco, que hace pocas semanas se autoincriminó por el robo de tarjetas de crédito a las panelistas de LAM. Se enfrentó a la otra joven, pero también reconoció el vínculo de Morena con la creencia umbanda.

Morena Rial habló de los ritos umbanda

Luego, la hija de Jorge Rial decidió salir al aire para explicar por qué decidió ir a reuniones de la fe umbanda: “Yo no creo en la iglesia. Yo respeto todo tipo de religión y pido que ustedes respeten lo que yo creo o dejo de creer. No fui a hacer ningún un rito. Un rito es cuando se mata a un animal y yo no maté a ningún animal”.

“Normalmente, el umbanda, se basa en el sacrificio. Yo estoy interiorizada en el tema, pero yo fui a hablar con un pai. Él es mi amigo, yo lo conozco. Fui para estar mejor yo. No fui para nada en específico”, aclaró la joven.

En ese sentido, Fernanda Iglesias agregó que “supuestamente, ella habría pedido tener paz, pero tengo otra versión que ella quería recuperar un amor.. el amarre. El sábado fue sola y le gustó tanto que volvió el lunes”.