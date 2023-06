Morena Rial puso en venta su mascota: cuánto pide por el perrito

Luego de varias semanas de mucha exposición mediática al exponer la mala relación que mantiene con su padre Jorge Rial, ahora Morena Rial volvió a estar en el centro de las noticias por otra razón que nada tiene que ver con su interna familiar.

Lo cierto es que la influencer de 24 años puso en venta el perrito que había comprado para que su hijo Francesco, de 4 años, tuviese una mascota. Pero según explicó la hija de Jorge Rial, ya no puede tenerlo porque el nene todavía no entiende cómo tratarlo sin hacerlo sufrir.

El motivo por el que Morena Rial puso en venta su mascota

Es así que como Francesco regresó de la casa de sus abuelos paternos en Córdoba, donde pasó unas semanas tras el choque que vivió su madre, Morena tomó la decisión de desprenderse de la mascota. Fue la cuenta de Twitter de LAM quien compartió un chat de WhatsApp de Morena Rial con tiernas fotos de la mascota ofreciéndolo por 200 mil pesos.

«Y si sabés de alguien que lo quiera. Yo lo compré con papeles pero no lo puedo tener porque Fran es bruto, es blue merle, es hermoso. Me salió 230, pero a 200 lo dejo sin problema. Necesito que esté tranquilo y sea feliz, y acá Fran es chiquito y no entiende» puede leerse en los mensajes de More.

Cabe recordar que la hija de Jorge Rial tiene antecedentes de maltrato animal no muy lejanos. En marzo pasado los vecinos de la joven la denunciaron por abandonar a sus tres perros en la casa de una vecina cuando se fue de vacaciones.