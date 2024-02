Murió Camila Perisse: Dolor en el ambiente artístico

Camila Perissé murió este martes al mediodía, a los 70 años, luego de una larga lucha por su salud desde hace varios años. La figura brilló en el cine y en el teatro en los años 80, donde fue partícipe de muchos éxitos nacionales.

La información fue confirmada esta tarde por Matías Garcete, el abogado del marido de la actriz Julio Chino Fernández. Justamente, fue su pareja quien la acompañó en estos últimos años, en los que Camila Perissé tuvo un importante desmejoramiento en su salud.

Camila Perissé había sido noticia en los últimos años por sus diversas internaciones en instituciones de salud, en medio de su deterioro. En ese proceso, Fernández tuvo que pelear para conseguir atenciones de calidad, con el poco dinero que tenía la familia.

Quién era Camila Perissé

Camila Perissé nació en Mar del Plata el 1 de enero de 1954, bajo el nombre de Camila Porro. Durante su infancia, después de mudarse a la Capital Federal con su familia, estudió danza y en su adolescencia se recibió de profesora.

En su juventud, estudió teatro con Carlos Gandolfo, también con Agustín Alezzo y Hedi Crilla, los profesores más prestigiosos de entonces y debutó sobre el escenario con Despertar de Primavera.

La gran popularidad de Camila Perissé llegó de la mano de la televisión, como la exhuberante partenaire de Tato Bores, con quien estuvo en los ciclos Tato vs. Tato, Extra Tato y Tato Diet. Fue tapa de revistas y se convirtió en el sex symbol de una generación.

Pero enseguida comenzaron los problemas: la droga y la depresión, acompañadas por el olvido. Probó suerte en Nueva York y en Madrid, encontrando su lugar en el ambiente más under.

Su última aparición pública antes de ser noticia por su enfermedad fue en 2019, en Quién quiere ser millonario, donde contó el cambio que había experimentado en su vida y habló del show en el que apostaba, para el que se proponía utilizar el dinero que se ganó en el programa.

“El Chino y yo tenemos un espectáculo muy lindo que se llama ‘Los maestros’, él canta tangos y yo recito y cuento historias de mi vida. Hace un año que no laburamos. Tenemos muchos proyectos. Los vamos a usar para eso. Ya no estamos en edad. No va a haber un productor que me diga lo que tenga que hacer. Es para la autogestión” había contado en aquel entonces.