Mirtha Legrand cumple 97 años: Por qué la diva de los almuerzos no quiere regalos

Este viernes, Mirtha Legrand festeja su cumpleaños número 97 junto a 52 invitados que irán a su casa a agasajarla. Probablemente, cada uno de ellos llevará un regalo especial para la diva de los almuerzos, aunque ella no espera recibir nada.

“Grabo el programa, después vengo a mi casa, me voy a recostar un ratito y a las 20.30 llegan los invitados. Tengo que atender a los periodistas, estar con todos mis amigos y mi familia”, comenzó a detallar Mirtha Legrand en declaraciones radiales. Luego le preguntaron si era cierto que no quería regalos y ella respondió: «Primero, que esta todo carísimo y segundo, no los quiero comprometer, pero estoy seguro que algunos van a traer”.

“Estoy muy contenta, feliz de la vida, sana, alegre. Quisiera que nuestro país esté un poco mejor para que todos vivamos un poco mejor. Yo no puedo creer los precios, ¿quién lleva los precios a estas cantidades enormes? Nada baja de mil pesos, es terrible, nunca hemos vivido esto”, se quejó Mirtha Legrand sobre la realidad del país.

Mirtha Legrand cumple 97 años: Cómo será el festejo de la diva de los almuerzos

Mirtha Legrand celebra sus 97 años en su domicilio, este viernes, a partir de las 20:30 horas. La diva de los almuerzos invitó a 45 personas de su círculo íntimo para acompañarla en su día. Según informaron en Intrusos, su hija Marcela Tinayre estará en la fiesta, así como también su nieta Juana Viale, mientras que su nieto Nacho Viale no podrá estar presente en la celebración.

Otra ausente con aviso será Susana Giménez, que no estará en el país en la fecha del festejo, pero seguramente le hará llegar su saludo, tal como hizo Mirtha cuando Susana festejó sus 80 años en Uruguay y le dedicó un cálido mensaje que se pudo ver por Telefe.

Tampoco invitará políticos en esta oportunidad: solo familiares y amigos. Además de una deliciosa comida, los invitados podrán disfrutar de un show de Jairo, mientras que la prensa tendrá un catering para comer mientras esperan que salga la diva a dar unas declaraciones.

Mirtha Legrand nació el 23 de febrero de 1927 y a sus casi 97 años sigue tan vigente como siempre. Continúa al frente de su programa, asiste a estrenos teatros y a galas benéficas y, sobre todo, sigue teniendo ganas de continuar con su trabajo.

Con información de Noticias Argentinas.-