Video | María Becerra volvió a hablar del cruce entre Lali y Milei: «No va, loco»

A tan solo horas de su presentación en el festival de Viña del Mar, en Chile, María Becerra habló sobre la situación que atraviesa Argentina. Además, opinó nuevamente sobre el cruce entre Lali Espósito y Javier Milei.

"Gracias a Dios estamos en democracia hace bastantes años y querer silenciar a alguien, no da"

María Becerra 🫶🏾pic.twitter.com/hKowh4E4yb — bren✨🇦🇷 (@Lali_Anitta_) February 25, 2024

“Argentina no está pasando por un buen momento, lo único que espero es que sean puras promesas, y que realmente se haga algo. Nunca me he casado con ningún político, nunca me he puesto la bandera de nadie”, comenzó diciendo la artista.

Luego, uno de los periodistas le preguntó: “¿Pero mirás con distancia lo que está pasando, del punto de vista de lo que hace el Presidente argentino?”.

Sin dudar, la joven de 24 años continuó describiendo el día a día que atraviesa su familia: “Es parte de mi realidad, mi familia es una familia normal, se toman el colectivo para ir a laburar, el tren, tengo familia en todo el conurbano, zona sur, zona oeste, La Plata”.

Después, la cantante siguió detallando las conversaciones habituales que escucha en su familia: “Es una realidad que los escucho decir: ‘uh como subió esto, lo otro’. Espero que todo termine siendo para bien, que todo mejore y hagan su labor”.

Pero la cuestión no terminó ahí. Al escuchar las palabras de la cantante, el presentador preguntó: “Pero cuando el Presidente agarra y se lanza contra una artista públicamente y empieza a vociferar, ¿cómo te cae eso?”. Inmediatamente, la joven oriunda de Quilmes dijo: “Para mí es cualquier cosa, forma parte de la democracia, de la libre expresión, gracias a Dios estamos en democracia hace bastantes años. Querer silenciar a alguien porque está diciendo lo que piensa no va, loco”.

María Becerra será la encargada de cerrar el festival de Viña del Mar el día 1 de marzo. Esa noche compartirá la grilla con Trueno, quien se sumó al festival de último momento tras la sorpresiva cancelación de Peso Pluma.

El apoyo de María Becerra a Lali: «Somos artistas»

Diez días atrás, La Nena de Argentina había pronunciado públicamente su apoyo a la cantante a Lali.

“No puedo dejar pasar las agresiones públicas que está recibiendo una compañera por verbalizar su posición. El ensañamiento hacia ella es violencia y deja en evidencia que la quieren silenciar”, comenzó escribiendo la cantante.

Luego, agregó de manera contundente: “Somos artistas, tenemos una voz propia cada una de nosotras y estos comportamientos solamente nos hacen acordar a un capítulo de la historia oscura de nuestro país… ¿se acuerdan?”.

Acto seguido, Becerra expresó su deseo de vivir en un país en paz. “Quiero seguir viviendo en democracia, quiero seguir escuchando voces diversas, quiero que mi compañera Lali Espósito siga cantando y trabajando tranquila como lo hace desde tan chica sin ser perseguida y que ojalá la vida nos cruce en un escenario algún día”, concluyó de manera afectuosa hacia su colega.

Al mismo tiempo, acompañó esta carta con una emotiva foto junto a Lali. En la misma se podía ver a María Becerra acariciando tiernamente la cara de la actriz, mientras ella la sostenía de la cintura y de su mano.