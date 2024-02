Tamara Pettinatto habló sobre la denuncia de Fernanda Iglesias contra su papá: «Sé la relación que tenían»

Tras la grave denuncia de Fernanda Iglesias contra Roberto Pettinatto por abuso sexual, a la que se sumaron otros testimonios en los últimos días, Tamara Pettinatto habló este jueves sobre la situación, al quedar en el medio de la polémica.

«No soy vocera de la familia. Yo elijo dónde meterme y qué contar. Mi papá se puede defender solo. No voy a dar la cara por cosas que no sé» inició Tamara Pettinatto su descargo en Bendita TV, el programa que conduce Beto Casella en Canal 9, donde pasaron un informe sobre las denuncias contra su papá, Roberto.

En el caso de Fernanda Iglesias, que denunció con un crudo testimonio un abuso sexual por parte de Roberto Pettinatto cuando ambos trabajaban en el programa «Duro de Domar», Tamara indicó que «yo sí estuve ahí, porque trabajaba en el programa y sé la relación que ellos tenían«.

«Ella me lloraba a mí. Me pedía que la ayude a volver con él, porque eran amantes. Ella estaba en pareja. Pero nunca me quise sentar acá a contarlo, porque me parece un espanto» sumó en su descargo Tamara Pettinatto sobre los dichos de Fernanda Iglesias, quien desmintió haber tenido una relación amorosa con el conductor y padre de la panelista.

Finalmente, Tamara Pettinatto sostuvo que si Fernanda Iglesias «se sienta en un programa a contar cosas tan graves, tiene que ir a la Justicia. Conozco varias relaciones. Yo veía otra cosa, pero de qué me sirve contarlo acá» concluyó la panelista de Bendita.

Tamara Pettinatto en el inicio de la polémica contra su padre, Roberto Pettinatto

Tamara Pettinatto fue parte del inicio de la polémica contra Roberto Pettinatto, su padre, en el ojo de la tormenta por diversas denuncias de denuncias y acoso sexual vinculadas a sus compañeras de trabajo en el pasado.

Es que Amalia Granata visitó «Y Ahora Quién Podrá Ayudarnos», el programa de Ernesto Tenenbaum en Radio Con Vos, donde Tamara Pettinatto es columnista.

«Si yo hablara…» indicó la diputada sobre el padre de la panelista, quien agregó «yo escuchaba gemidos placenteros. He visto actitudes de mujeres, que denunciaron ser acosadas, que…». La polémica frase de Amalia Granata tuvo la adhesión de Tamara Pettinatto, por lo que la hija del exconductor quedó en medio del escándalo que se desató horas después.