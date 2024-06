Murió Nancy MacKenzie, la voz detrás de Marge Simpson en Latinoamérica

Nancy Mackenzie, la actriz peruano-mexicana, tenía 81 años y alcanzó la fama mundial en el programa Los Simpson, por ser la voz de Marge Simpson en Latinoamérica y la doblajista oficial de otras estrellas internacionales. Fuentes cercanas a la actriz informaron que falleció el viernes 14 de junio.

La actriz inició su carrera a los 19 años al trabajar en telenovelas (Panamericana Televisión) y radionovelas en general. A los 22 años contrajo matrimonio con un ciudadano mexicano y obtuvo la ciudadanía del país.

En la década del 80, ya establecida en México D.F., comenzó con el doblaje en películas, dibujos animados y series de televisión.

Nancy Mackenzie dudó en aceptar ser la voz de Marge: ¿Por qué?

En una entrevista, la actriz confesó que casi no acepta el papel: “Cuando observé el vestido tan feo de la esposa de Homero Simpson, rechacé la propuesta y dije con mi voz y esa cara no; sin embargo, mis compañeros me alentaron y me dijeron que probara un tiempo, y ahora soy parte de una gran familia, con la que me he llegado a encariñar”.

Nancy Mackenzie fue la voz de Marge por 15 años, hasta que fue despedida durante una disputa entre Grabaciones y Doblajes Internacionales con el sindicato mexicano Asociación Nacional de Actores (ANDA). Desde ese entonces, es interpretada por Marina Huerta, la voz detrás de Bart Simpson.

Algunos mensajes de despedida en redes

“Eres mi esposa Marge.” 💔



Humberto Vélez (Homero Simpson) despidiéndose de Nancy Mackenzie (Marge). pic.twitter.com/LbmiJVoIm6 — Simpsonito (@SoySimpsonito) June 18, 2024

Homenaje y Collage a La Actriz Del Doblaje Mexicano De Nacionalidad Peruana (Nancy MacKenzie).

Fue Conocida por Interpretar a Marge Simpson en los Simpsons hasta la Temp 15, Sailor Galaxia en Sailor Moon Sailor Stars, Clarabella hasta 2016, etc.

Que en Paz Descanse 🕊️ (1942-2024) pic.twitter.com/H1To1tPxBo — Super StarClear 2002. (@StarClear02) June 17, 2024

Descanse en paz Nancy Mackenzie, actriz de doblaje conocida por ser la voz en español latino (entre muchos otros personajes) de Marge Simpson 🙏🏼 pic.twitter.com/Gay4pgqgV8 — Simpsonito (@SoySimpsonito) June 17, 2024

Cómo no va a estar bonito el cielo si ahí está Marge. 🥹



Q.E.P.D. Nancy Mackenzie 🙏 pic.twitter.com/QsUgRQhNdu — Azteca 7 (@AztecaSiete) June 18, 2024

Nancy Mackenzie has sadly passed away.



The voice of Marge Simpson and Ms. Keane in Latin America. pic.twitter.com/xXlmjAEphh — Cartoon Base (@TheCartoonBase) June 18, 2024

Nancy Mackenzie, nuestra querida Marge Simpson. Nadie hacía ese “mmmm…” como tú. pic.twitter.com/yOKN3V9JKj — Simpsonito (@SoySimpsonito) June 17, 2024

Debemos dar la triste noticia, del fallecimiento de la actriz de doblaje Nancy MacKenzie, icónica voz de Marge Simpsons y Sailor Galaxia en el mundo del anime.

Ella visitó Argentina en diciembre de 2023 en la @ArgComicCon

Siempre te recordaremos con cariño❤️

Descansa en paz. pic.twitter.com/jQro2puapY — Anime Argentina (@anime_argentina) June 17, 2024

DESCANSA EN PAZ



GRACIAS POR TANTAS SONRISAS



Lamento informarles que murió Nancy Mackenzie a los 81 años, fue la encargada de darle voz a Marge Simpson en español durante varias décadas



Su legado será inolvidable pic.twitter.com/mV5elYU0jc — Enséñame de Ciencia (@EnsedeCiencia) June 17, 2024