Murió Raúl Sotelo, peluquero amigo de Luciana Salazar: qué dice la autopsia

Raúl Sotelo, dueño de una cadena de peluquerías y amigo de Luciana Salazar, apareció muerto en uno de los departamentos de un exclusivo apart hotel de Palermo Hollywood en Buenos Aires.

Pese a que la investigación se inició como una «muerte dudosa», la autopsia estableció que la muerte de Sotelo se debió a una cardiopatía.

Charles Raúl Sotelo de 43 años y nacionalidad paraguaya era propietario de la famosa cadena de peluquerías masculinas «Bacán». Había sido hallado muerto sin signos de violencia.

Así, la autopsia realizada en la morgue judicial confirmó que la muerte de Sotelo se debió a una «congestión y edema pulmonar, hemorragia pulmonar» y que presentaba una «cardiopatía hipertrófica y dilatada».

Murió un amigo de Luciana Salazar: «Se me fue parte de mi vida»

«Mataron a mi mejor amigo. No lo puedo creer hijos de re mil puta», había sido el mensaje de Luciana Salazar. Horas más tarde borró el tuit.

En su cuenta de Instagram, la modelo luego publicó una foto de ella junto a Sotelo, con el siguiente mensaje: «Amigo, ¿qué paso? No lo puedo creer, no lo puedo tolerar. Estoy rota en mil pedazos. Mi hermano, mi amigo, mi confidente, mi todo. Se me fue parte de mi vida».