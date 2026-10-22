Murió Tom Skerritt: tenía 93 años y fue una de las estrellas de “Top Gun” y “Alien” 

El artista, quien también brilló en televisión y ganó un premio Emmy, dejó una huella imborrable en Hollywood

En las últimas horas se conoció la noticia de la muerte de Tom Skerritt, actor estadounidense recordado por sus papeles en Top Gun y Alien, el octavo pasajero. Fue su representante quien confirmó la información. Tenía 93 años.

Quién era Tom Skerritt: una trayectoria que abarcó más de seis décadas

El artista, quien también brilló en televisión y ganó un premio Emmy, dejó una huella imborrable en Hollywood con una trayectoria que abarcó más de seis décadas.

“Estamos con el corazón roto por su muerte”, declaró su familia en diálogo con TMZ.

Su círculo íntimo agregó: “Mientras que el mundo conoció a Tom por su extraordinaria carrera como actor, nosotros lo conocimos por su sentido del humor, su curiosidad, su sabiduría, su generosidad y el amor que aportó a nuestras vidas. Le importaban profundamente la imaginación, la creatividad, la narración de historias, el servicio a los demás, los veteranos de guerra, el mundo natural y ayudar a otras personas a encontrar y compartir sus propias voces”.

Skerritt debutó en la pantalla grande en 1962 y, desde entonces, participó en más de 40 películas. Entre sus trabajos más destacados se encuentran MAS*H, Alien, el octavo pasajero, Top Gun, Magnolias de acero y Contacto.

Además de su labor en cine, el actor tuvo una presencia constante en la televisión estadounidense. En 1993, fue galardonado con un premio Emmy por su papel en la serie Picket Fences.

A lo largo de su carrera, Skerritt fue reconocido por su versatilidad y carisma. En una entrevista con Variety, su representante expresó: “Tom fue un verdadero profesional y una inspiración para varias generaciones de actores”.

La noticia de su muerte generó mensajes de despedida y homenajes en redes sociales por parte de colegas y fanáticos. Su trabajo en películas emblemáticas y su aporte a la televisión lo convirtieron en una figura querida y respetada en la industria.

Tom Skerritt será recordado por su talento y por los personajes que marcaron a varias generaciones de espectadores.