«Nadie más lo había visto»: la revelación de Maru Botana sobre una señal de su hijo Facundo que eriza la piel

Maru Botana compartió un emocionante testimonio sobre una señal que recibió de su hijo Facundo, quien falleció a los seis meses de vida debido a muerte súbita. La cocinera recordó el episodio que vivió un mes después de la pérdida de su bebé, durante el cumpleaños de su hija Lucía.

El relato de Maru Botana: «Lo que más me impactó fue una señal en particular»

A los 15 días del fallecimiento de Facundo, Botana decidió retomar su trabajo. Poco después, mientras organizaba el sexto cumpleaños de su hija, recibió un consejo inesperado.

«Vino Adriana del Sapo Pepe al programa y me dijo que llamara a una organizadora de eventos, porque yo estaba muy mal», recordó a Catalina Dlugi.

El día de la celebración, mientras los niños jugaban afuera, Maru se encontraba en la cocina junto a la madrina de Facundo y otras dos personas cuando ocurrió un hecho que la marcó para siempre.

«En un momento, entró un pájaro verde brillante, dio una vuelta completa en la cocina y salió por la ventana. Le pregunté a la madrina de Facu si lo había visto y me dijo que sí. Cuando les preguntamos a los demás, nadie lo había visto», relató conmovida.

El duelo y la decisión de seguir adelante

Botana aseguró que esa experiencia reforzó su convicción de que su hijo sigue presente en su vida.

«Siempre sentís la compañía, siempre está. No voy a mentir, siempre me duele, siempre me va a doler, y nunca lo entendí. Pero siento que Facu vino por algo, nos dejó algo y se fue. Me aferré a la fe y a la vida», expresó.

En su testimonio, la cocinera también habló sobre la necesidad de seguir adelante por sus otros hijos:

«Si yo me quedaba ahí, ¿qué les estaba enseñando a mis otros hijos? Gracias a Dios, me emociona poder decir que seguimos».