Nancy Pazos cruzó al diputado Mariano Campero: «Pedí un cargo en el Gobierno»

Nancy Pazos protagonizó un duro cruce con el diputado de la UCR, Mariano Campero, quién cambió su postura respecto de la reforma jubilatoria y justificó ahora su apoyo al veto del aumento para jubilados. El tenso intercambio tuvo lugar en radio 10.

"No sé para qué sos diputado, pedí un cargo en el gobierno"



Nancy Pazos cruzó al diputado Mariano Campero por el veto de Javier Milei

Mariano Campero, diputado de Tucumán por la UCR, estuvo reunido con el presidente Javier Milei y luego de ese encuentro protagonizó un duro cruce con la periodista Nancy Pazos. El legislador había votado a favor de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria pero ahora cambió su postura y dijo que apoya el veto presidencial de Javier Milei.

«Llego al Congreso acompañando a Patricia Bullrich como candidata a presidente. Lo digo irónicamente, ella me metió en este quilombo«, dijo el diputado que admitió que viene «acompañando al Gobierno desde el principio». En ese contexto calificó de «muy buena» la reunión que mantuvo con Javier Milei y destacó el «plan económico de baja de inflación y de equilibrio fiscal que pocos se animaban a calcular».

Luego de escuchar la explicación del cambio de postura sobre la reforma en los haberes jubilatorios, Pazos sentenció: «No sé para qué sos diputado, pedí un cargo en el gobierno«. La acotación generó la respuesta del legislador: «Todos quieren que le vaya mal a este presidente».

Segundos después Pazos le dijo a Campero que no tenía idea de lo que estaba pasando en la calle. «Veni conmigo a una farmacia porque la gente no puede comparrse los remedios. No estan viendo lo que pasa en la calle». Ante esto Campero pidió que el periodismo «deje de operar«, lo cual enfureció aún más a Nancy Pazos.