Beto Casella se cansó de los reproches y apuntó contra Nancy Pazos y la «Negra» Vernaci: «Tenes que tener…»

Tras el escándalo desatado por los vídeos de Tamara Pettinato grabados por el expresidente Alberto Fernández, la actriz dejó su rol de panelista en Bendita y se desató otra polémica. El conductor del ciclo, Beto Casella, aseguró que la actriz decidió renunciar, sin embargo, importantes figuras como la «Negra» Vernaci y Nancy Pazos lo criticaron por el trato que le dio a la actriz. Ante esto, Beto Casella estalló en vivo y aseguró que ninguna de ellas tiene «el cul* limpito».

Beto Casella fue lapidario con Nancy Pazos y la «Negra» Vernaci: «No te hagas la sorora si vos un soret* en el día a día»

Tras las críticas que recibió por Nancy Pazos y Elizabeth «Negra» Vernaci el conductor de Bendita TV (El Nueve) descargó su enojo en pleno programa en vivo, este jueves por la noche.

“En general hay mucho apoyo de los colegas, tanto hombres como mujeres, pero hay dos o tres personas que fueron un poquito virulentas…Han metido el machismo en el medio, la cosa de la sororidad» comenzó diciendo el conductor.

«Los que salgan a hacer una defensa desde el feminismo y la sororidad, que tengan el cul* limpito. Porque si salís a atacarme a mí o a este grupo…» dijo Casella, lapidario. Luego, el conductor apuntó de forma directa contra Pazos.

«Gente que pide la cabeza de compañeros… O como Nancy Pazos, que dice ‘cómo esta piba que se dedica a espectáculos va a presentar un informe de la guerra’, considerándola menos. O que insultó gravemente al padre de Analía Franchín… cosas que salieron al aire y otras que no», acusó.

«O conductoras que son el terror de los productores y las productoras. Tenés que ser buena persona en el día a día. No te hagas la sorora para los medios en temas como este y después sos un sorete en el día a día«, disparó esta vez contra Vernaci.

«Fijate con qué palabras salís y a quién te referís porque cuando se refieren a mí, si tenés la cola limpia como yo, podemos hablar y vemos, pero desde el machismo… no entiendo cómo entra acá. Quizá no me da la cabeza a mí» concluyó picante Beto.