Tamara Pettinato lejos del escándalo, viajó al lugar elegido por las estrellas de Hollywood

Tras la filtración de sus videos en la Casa Rosada con Alberto Fernández y la pelea con Beto Casella, Tamara Pettinato decidió viajar a un lugar soñado en la Patagonia, que suele ser elegido por las estrellas de Hollywood y alejarse de los escándalos.

Tamara Pettinato en Chubut

La panelista se tomó unos días para desconectarse de la repercusión mediática y el constante acecho de la prensa. ¿El destino elegido? Rada Tilly, una localidad argentina en la provincia del Chubut, situada a 15 km al sur del centro de Comodoro Rivadavia, en el departamento Escalante, que ofrece playas con un paisaje increíble.

En su cuenta de Instagram, Tamara Pettinato compartió un video mostrando la belleza de ese lugar. En el posteo, la hija de Roberto Pettinato colocó un corazón y marcó dicha ciudad.

Este mismo destino fue el que eligió Margot Robbie en su última visita al país. A mediados de marzo, la actriz de Barbie tuvo un fugaz paso por las playas de la pequeña ciudad de Rada Tilly, y después de comer en la zona habría emprendido un exclusivo viaje hacia la otra punta de Chubut.

Esta no es la primera vez que Tamara Pettinato va a la Patagonia en busca de calma. Días atrás, cuando salió el primer video de su visita a la Casa Rosada, la panelista también fue al sur para mantenerse en eje.

La «Negra» Vernaci defendió a Tamara Petinatto y acusó duramente a Beto Casella

En vivo por su programa radial «La Negra Pop» Vernaci habló sobre el escándalo entre Alberto Fernández y Tamara Petinatto y criticó duramente al trato que le dio los medios y la sociedad a la panelista.

“¿Cuál es el problema? De verdad pregunto. ¿Qué les molesta? ¿Que haya co… con el presidente, si es que co…? ¿Les molesta que no pida disculpas? ¿A quién le tiene que pedir disculpas? ¿Tamara es política? ¿La votó alguno? ¿Es una funcionaria?” reflexionó la locutora.

“Es una mina de civil que está haciendo algo que puede gustar o no pero dedicarle 24/7 con ‘pseudo preocupación’, diciendo ‘la estamos cuidando’. No. Mentira que la estás cuidando. Cuidar es otra cosa” arremetió directamente contra Casella, quien aseguró que no despidió a Petinatto, sino que le pidió que se tomara unos días «para cuidarla».

Con información de PrimiciasYa