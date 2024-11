Natalie Pérez se había hecho un tratamiento para congelar óvulos

Natalie Pérez es noticia por estas horas, tras haber anunciado su embarazo a través de un posteo de Instagram. Dicho anuncio despertó algunas dudas como las de la experta en redes Juariu, que cree que se trata de un «chiste». Lo cierto es que hace unos años, la actriz y cantante Natalie Pérez se había sometido a un tratamiento para congelar óvulos.

Natalie Pérez congeló óvulos y sufrió una hemorragia interna

En el año 2020, Natalie se sometió a un tratamiento para congelar óvulos, en ese entonces, después de la intervención la actriz sufrió una hemorragia interna por la cuál debió ser internada.

“Natalie se sometió a un tratamiento para congelar óvulos. Ese tratamiento puede presentar, en algunos casos, ciertas complicaciones durante la punción. A ella le provocó una hemorragia interna”, aseguró por ese entonces, Denise Kemelmajer, la mánager de la actriz a TN.

Según detalló en ese momento el portal de noticias Teleshow , fuentes cercanas a la actriz contaron que “estuvo muy dolorida y fue dejada en observación por prevención”.

Qué dijo Natalie Pérez sobre la maternidad

En una entrevista que la cantante le brindó a Teleshow Natalie había expresado sus ganas de congelar óvulos. Había estado durante seis años en pareja con Ramiro Gayoso, un ex compañero de colegio, y cuando se separó se refirió a sus ganas de ser madre en un futuro. “Hay una vida útil. Por suerte la tecnología nos acompaña, podemos congelar óvulos y todas esas cosas”, dijo

Así lo expresaba durante la entrevista con Teleshow

¿Pensaste en congelar óvulos?

—Sí, lo pensé.

—¿Y no te decidiste?

—Bueno, ahora, cuando descanse, cuando baje, cuando tenga mi rato para poder ir al médico y hacerme estudios, hay que hacer varias cosas para que eso suceda. Tenés que tener tiempo, que es lo que me estaba faltando.

—Sí, tenés que poner tiempo y tenés que poner el cuerpo. Es como la previa de un tratamiento de fertilidad, ¿pero es algo que se evalúa?

—Y… voy a cumplir 33 años y creo que estaría bueno, porque si quiero tener hijos, por ahí puedo… no sé… pienso: ¿viste que uno hace cálculos con esas cosas? Decís: “Bueno, dos años, pero si quiero tener uno cuando tenga 40 ya no puedo”. Entonces, no está mal guardar.

Con información de Teleshow