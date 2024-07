Juariu anunció su embarazo en vivo y emocionó a sus compañeras: La divertida reacción de Sol Pérez

Este lunes la influencer y comunicadora Juariu sorprendió a sus compañeras de Cortá Por Lozano con un importante anuncio: está embarazada. En vivo mientras hacia su segmento «El enigmático» la oriunda de Tucumán aseguró que tenía la primicia del embarazo de una famosa.

Juariu está embarazada y decidió dar la primicia en #CortaPorLozano 🐣 ¡Felicitaciones!



➡️Seguí el programa con @verolozanovl y equipo en https://t.co/8LcbcTOwEE pic.twitter.com/V9CWg0yaGk — Cortá por Lozano (@CortaPorLozano) July 1, 2024

Poco a poco, la panelista fue rebelando pistas, hasta que finalmente sus compañeros se dieron cuenta y corrieron a abrazarla. Juariu contó que esta en la semana 14 de su embarazo y que ya conoce el sexo del bebé, aunque decidió no contarlo todavía.

El emotivo momento de la revelación y la graciosa reacción de Sol Pérez

«Atención porque tengo una primicia. Tengo el aval de esta persona para contarlo. Voy a mostrar como me di cuenta y vamos a develar quien es» comenzó diciendo la influencer Victoria «Juariu» Braier. Tras revelar varias pistas, Verónica Lozano finalmente se dio cuenta de que Juariu estaba revelando su propio embarazo. «Pará pará ¿Es lo que yo creo?» preguntó la conductora.

«Ay no ¿De verdad?» preguntó nuevamente Verónica. «¿Me estas jodiendo? ¿Sos vos?» dijo una de sus compañeras, por lo que la panelista asintió y confirmó así la noticia. Rápidamente todos los integrantes del equipo de Cortá por Lozano se emocionaron mucho y corrieron a abrazarla.

La reacción de Sol Pérez llamó mucho la atención y ya se convirtió en meme. «¡Por eso era que te estabas haciendo tantos estudios!» dijo Pérez mientras abrazaba a su amiga. Tras hacer algunos chistes como «No fue buscado» y «Mauro Szeta es el padre ¿Se imaginan?» contó más detalles sobre su embarazo.

La reacción de @SolPerez al embarazo de @juariuok me parece el mejor meme que tendremos este 2024. 😂😂😂



Felicitaciones Juariu 🐣❤️ pic.twitter.com/KOjfTBhrYf — Rodrii 🙂 (@rodridevita) July 1, 2024

«Ya pasaron los tres meses, y está todo bien, encaminado. Por eso esperé, porque me daba un poco de miedito. Estoy de 14 semanas» comentó. Luego agregó que si bien fue buscado no esperaba embarazarse tan pronto. «Fue raro, no me lo imaginaba. Pensé que iba a costar más» comenzó a contar.

«Venía con un montón de atraso y bueno, me hice un Evatest. No era tan claro el positivo, pero bueno» afirmó. «Después me hice muchos estudios, con temores… Pero me dijeron que estaba todo bien y ahora a disfrutarlo» agregó Juariu. Horas más tarde, agradeció el amor de sus compañeros de trabajo y de los fanáticos, en un mensaje por sus redes sociales.

«¡Di mi propia primicia! ¡Estoy embarazada! ¡¿Qué?! Estoy tan emocionada por la noticia, por contarlo, por recibir tanto amor de parte de tanta gente. Mi familia mis amigos mis compañeros. Es inmenso el amor que siento en este momento y lo afortunada que me siento» escribió la oriunda de Tucumán.

«Gracias a todos por mostrarme y mandarme ese amor tan genuino que se siente en el alma. Qué hermoso que es cuando la felicidad es compartida celebrada y agradecida. Los amo» concluyó el posteo la conductora de streaming.