Juariu, embarazada de cinco meses, fue víctima de un violento robo: «Nunca me imaginé…»

Vicky Braier, popularmente conocida como Juariu, fue víctima de un robo en Palermo y relató el episodio que vivió, mientras transita el quinto mes de su embarazo. Según contó la propia influencer, el episodio ocurrió cuando transitaba por la zona de La Rural en la Ciudad de Buenos Aires.

Así fue el robo a Juariu

«Ayer a la mañana, a eso de las 9.15 iba con el auto al streaming que está cerquita de La Rural, pleno Palermo, lleno de gente. Iba circulando con las balizas, manejando despacito porque estaba buscando estacionamiento y escucho un golpe. Miro por el espejo y veo a un señor haciendo señas«, comenzó a contar Juariu sobre el robo que sufrió.

«Paré en doble fila y me bajé, para ver si estaba todo bien. El hombre había quedado casi en la esquina, yo bajo y quiero poner la alarma del auto, pero no me deja, me marcaba que había una puerta abierta. Ahí doy la vuelta y veo a otro chorro, metido dentro de mi auto, sacándome la cartera«, siguió relatando.

El ladrón salió corriendo y se le fueron cayendo algunas cosas que pudo recuperar, pero no logró retener su celular que es su herramienta de trabajo ya que está muy presente en las redes sociales.

«Lo cuento para que no se bajen. Evidentemente el de la esquina estaba en combinación. Yo sinceramente nunca me imaginé que era un robo orquestado, realmente bajé porque me preocupé pensando que le había hecho daño al señor«, concluyó.

Juariu anunció su embarazo en vivo y emocionó a sus compañeras

La influencer y comunicadora Juariu sorprendió a sus compañeras de Cortá Por Lozano con un importante anuncio: está embarazada. En vivo mientras hacia su segmento «El enigmático» la oriunda de Tucumán aseguró que tenía la primicia del embarazo de una famosa.

Poco a poco, la panelista fue rebelando pistas, hasta que finalmente sus compañeros se dieron cuenta y corrieron a abrazarla. Juariu contó ya conoce el sexo del bebé, aunque decidió no contarlo todavía.