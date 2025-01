Nico Occhiato reavivó la guerra de streamings y dejó un palito ¿Para Migue Granados? 

Nico Occhiato, líder de Luzu TV volvió a brindar su opinión sobre la denominada «guerra de streamings» que ha estado agitando el mundo digital desde finales de 2024. Esta controversia se intensificó con la migración de comunicadores a Olga, el canal dirigido por Migue Granados, incluyendo a Nacho Elizalde, quien dejó Luzu TV para unirse a la nueva programación de Olga desde este año.

Nico Occhiato reavivó la polémica por la guerra de streamings con un palito para Migue Granados

El conductor de «Nadie dice Nada», no ocultó su descontento por cómo se manejaron ciertas situaciones, comentando: «No me gustó cómo se comportaron conmigo, pero cada uno es libre de estar donde quiere estar». Añadió que su forma de trabajar difiere de la de otros, lo cual fue un punto de fricción.

Nico Occhiato se refirió a las críticas que recibió por “querer parecerse a Marcelo Tinelli”

Además, el conductor abordó las críticas recibidas por «querer parecerse a Marcelo Tinelli«. Este verano, «Nadie dice Nada» se ha trasladado a un estudio conocido por ser el escenario del «Bailando», el emblemático programa de Tinelli. La mudanza no pasó desapercibida y generó numerosas comparaciones entre ambos. Occhiato respondió a estas críticas en una entrevista con LAM, aclarando que no se trata de emular a Tinelli, sino de aprovechar un espacio conocido: «Estoy agradecido con Tinelli porque fue su programa el que me dio la popularidad».

En cuanto al valor de la televisión tradicional, Occhiato expresó su respeto: «La tele sigue siendo lo masivo, honro la tele. Los productores que tengo vienen todos de ahí y el mejor contenido lo sigue teniendo la tele».