La polémica frase de Mauro Icardi en la mediación con Wanda Nara: «Soy millonario…»

Wanda Nara y Mauro Icardi necesitan ponerse de acuerdo en cuanto al tiempo que pasa cada uno con sus hijas, pero no logran hacerlo porque la conductora no quiere que las niñas convivan con La China Suárez y el jugador no da el brazo a torcer en esa cuestión.

Mauro Icardi, Wanda Nara y la mediación

Esta mañana, Wanda y Mauro estuvieron presentes junto con sus abogados en una mediación vía Zoom para intentar llegar a un acuerdo, ya que tienen distintos puntos de vista sobre los días que les corresponde a cada uno estar con sus hijas.

Según Icardi, la Justicia había dicho que del 1 al 15 de enero las niñas estarían con Wanda y la segunda quincena con el padre. Pero ella regresó de Punta del Este el día 6 de enero, con lo cual considera que le corresponde estar con sus hijas durante 15 días de corrido, por eso no las regresó con su padre el día 15 como él esperaba.

Cómo fue la mediación entre Mauro Icadi y Wanda Nara

La mediación duró aproximadamente media hora y no habría sido en el mejor de los términos. Según detalló Yanina Latorre, el motivo de la mediación era tanto el régimen de visitas como la cuota alimentaria y la ayuda psicológica para las nenas, además de fijar el país de residencia para que ambos estén de acuerdo en dónde deben estar escolarizadas.

«No se llegó a nada, duró media hora. Mauro no quería escuchar cuando Wanda hablaba y pedía que se calle», aseguró la panelista de LAM, quien remarcó que la charla terminó en gritos y con una particular frase del futbolista del Galatasaray: «Terminó gritando ‘soy millonario, hago lo que quiero‘».

