Nicole Neumann contó si Indiana estará presente en su casamiento con Manu Urcera

Luego de las fuertes versiones que hablaban de un conflicto con Indiana (la hija mayor que tuvo con Fabián Cubero), Nicole Neuamnn despejó los rumores sobre la posibilidad de que la niña esté presente en su casamiento con Manu Urcera.

Todo comenzó cuando el cronista de Intrusos fue al hueso con su pregunta: “¿Cómo está la relación con Indi?”, indagó. A lo que Nicole no dudó con su respuesta: “Está todo bien”.

Fue entonces que, ante la consulta sobre si Indiana dirá presente en su boda (que se llevaría a cabo el próximo 8 de diciembre), la modelo se confesó: “Sí, obvio. Más vale”.

Por último, Nicole Neumann contestó si le da celos la relación de sus pequeñas con Mica Viciconte, la pareja de Cubero, con quien tiene a su bebé Luca: “A mí lo que me importa es que mis hijas sean felices, y yo no tengo celos de nadie. Mientras mis hijas sean felices, el resto me da totalmente igual”.

Fabián Cubero dio detalles de cómo será el cumpleaños de 15 de Indiana

En medio de los preparativos para que Indiana Cubero tenga un día especial cuando cumpla 15 años, Fabián Cubero adelantó cómo será el particular evento.

“Ella es medio especial, no le gustan las fiestas. No le gusta ser el centro de atención”, comenzó diciendo el exfutbolista en una nota que le dio a Intrusos, en referencia a cómo piensa planificar el cumpleaños de Indiana el próximo 18 de octubre.

“Ella quiere hacer algo más en familia, de día, con más juego con sus compañeros y amigos. Le vamos a organizar un buen cumpleaños, pero no quiere fiesta”, continuó.

Y sobre su conflicto con Nicole Neumann remarcó: “Si Indiana investiga algo, a mí no me lo hace saber. Sé que habla mucho con sus compañeros, pero son temas que yo trato de evitárselos. Tratamos de no hablar de eso”.

Por último, consultado por el vínculo que tiene Indiana con su mamá, Cubero cerró: “Está ahí. No voy a dar muchos detalles, porque no viene al caso. La acompaño y la aconsejo, siempre tratando de fomentar la familia, pero ella va a cumplir 15 años y puede tomar sus propias decisiones”.