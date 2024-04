Nicole Neumann habría vivido un calvario con su mamá: desde excesos hasta violencia

Nicole Neumann fue entrevistada en +CARAS por Héctor Maugeri y a partir de ahí, varios medios se hicieron eco haciendo que la modelo vuelva a estar en en centro de lo mediático.

Su separación con Fabián Cubero, los entredichos que tiene con Mica Viciconte y la relación con su madre Claudia Neumann, son algunos de los temas «delicados» que surgieron a partir de esa entrevista, tal es así que en el programa LAM todos los días profundizan en alguno. En la edición de este miércoles Yanina Latorre reveló detalles desconocidos del vínculo entre Nicole y su mamá, quienes hoy no se dirigen la palabra.

La panelista quiso indagar sobre el auto y el departamento que supuestamente Claudia Neumann le había comprado a su hija con los primeros ingresos que esta tenía, algo que la madre de Indiana, Allegra y Sienna desmintió rotundamente. “El calvario que vivió Nicole con esta mujer de los 12 a los 18 años trabajando”, anticipó.

“El auto lo compró a crédito la señora que nunca pagó las cuotas y a Nicole se lo confiscaron. El departamento se lo compró con un crédito, que se pagaba las cuotas con un dinero que ganaba Nicole y a los 18 años, cuando lo quiso vender, con ese dinero pagó el crédito, porque la mujer nunca lo había saldado”, comenzó contando.

En ese sentido, Yanina destacó que las propiedades que Neumann tiene se las compró con lo que ahorró gracias a su trabajo de todos estos años: “Un ex de ella, que era su manager a los 18 años, cuando ella se pelea con su madre, la ayudó a reordenarse; ahí comenzó a ahorrar y con el tiempo se compró su primera casa”.

Como si todo eso fuera poco, Latorre aseguró que Claudia era alcohólica. “La acompaña al interior todos los fines de semana, la tenía todo el día laburando, ella la esperaba en el hotel y cuando Nicole volvía del desfile, ella salía, volvía a las cinco o a las seis de la mañana y se despertaba muy agresiva. Ella (por Nicole) tenía que despertarla con 12,13,14 y 15 años y llevarla al avión, muerta de vergüenza porque siempre cargaba con su mamá borracha”, aseguró.

Pero eso no fue todo, porque la ‘angelita’ siguió: “Se operó las lolas con la plata de Nicole, le obligaba a meterse pastillas para no engordar, la usó”. Además, aclaró que Claudia no habla con ningún miembro de su familia porque también habría estafado a varios de ellos.

Por último, la mediática panelista mencionó que cuando la modelo tuvo que viajar en una oportunidad al exterior, ya separada de Fabián Cubero, le pidió a su madre que cuide a sus tres hijas. “El maltrato con sus hijas fue tremendo y las chicas le pidieron no volver a ver nunca más a su abuela”, indicó.

La contundente respuesta de Nicole Neumann a Mica Viciconte

Después de la entrevista que Nicole le dio a Caras, donde dio a entender que su ex Fabián Cubero todavía no la «soltó», Mica Viciconte salió al cruce y respondió con contundencia. “Yo no podría estar o no podría haber formado una familia con alguien que quizá no resolvió su pasado amoroso, lo que fuese. No sé si estaría con alguien que no cerró una historia», dijo la influencer en el programa LAM haciendo clara referencia a esta entrevista.

En medio de tantas declaraciones hechas por amabas protagonistas, Nicole volvió a hablar y no dudó en hacerle frente a estas declaraciones. «No conozco. No tengo ni idea, de gente que no conozco no puedo opinar», dijo en LAM.

Luego, Nicole Neumann disparó: «Hay cosas que son sumamente esperables, ni me detengo. Pasé la página de un montón de cosas. Tengo personas que me acompañan»