Mica Viciconte habló sobre los dichos de Nicole Neumann sobre Fabián Cubero: «Me parece que está confundida»

Actualmente, Nicole Neumann y Fabián Cubero están enfrentados en un conflicto legal por una de las tres hijas que tienen juntos, Indiana. Cubero denunció a su expareja por «violencia psicológica» hacia la adolescente de 16 años.

En medio del escándalo. La modelo afirmó que el exfutbolista «no la soltó». «Evidentemente no me soltó, cuando estás feliz con tu vida no estás mirando al otro queriendo joderle la vida. Ya está, viví tu vida, tratá de que todo fluya y vivir la vida lo más en armonía posible y listo” afirmó Neuman.

Ante estos dichos, la actual pareja de Cubero, Mica Viciconte, fue consulta por LAM y respondió de forma contundente. “Yo no podría estar con una persona que no hubiera cerrado otra historia. Como que diría ‘¿Qué estoy haciendo acá?» dijo Micaela.

“La realidad es que para mí lo más importante son los hechos, es como es Fabi conmigo, cómo actúa, qué hace, qué dice, y la realidad es que estamos bien, estamos hace casi siete años juntos y estamos bien. No tengo esa duda, la verdad” afirmó la ex Combate.

«¿Qué es no soltar? Me parece que está confundida» Mica Viciconte fue durísima contra Nicole

Luego, Viciconte afirmó que Nicole y los medios confunden el termino «soltar» y que Fabián simplemente esta peleando por sus derechos.

“¿Qué es ‘no soltar’? a veces uno pelea por los derechos que le corresponden y eso no significa ‘no soltar’. Me parece que está confundida en ese término. Yo creo que Fabi lo que está haciendo es tratar de buscar siempre el bienestar y lo mejor» afirmó.

Además, cuestionó el rol de algunas mujeres como madres. “Si yo, Micaela, tengo un hijo y por equis razón me separo, yo tengo que mantener a mi hijo porque yo también lo traje al mundo. Entonces, si pedimos igualdad, la igualdad es para todos igual” opinó la bailarina. Cabe resaltar que Cubero le reclama a Neumann la cuota alimentaria para su Indiana, que vive con él.

“La mujer y el hombre tienen que tener igualdad, para eso trabajan, si no no tengas hijos. Y esto lo hablo en general, no soy de la mujer feminista, creo que la igualdad es para todos” agregó.

Después se refirió al posteo que realizó Nicole en sus redes donde pidió que: «dejen de exponer a mi hija menor de edad y a sus hermanas, ya que un magistrado prohibió que se hable de ellas». Además de acusar a «los destinatarios de ese mandato legal» de no cumplir con dicha prohibición.

Ante esto, Micaela dijo: «Si ninguno puede hablar, no sé qué dijo, porque nosotros, si buscás la nota, no hablamos, yo estoy hablando en base a mi experiencia personal porque yo no puedo hablar de ella”

“Lo que yo hablo lo hago desde mi experiencia personal, pero no estoy hablando de ella porque no me interesa tampoco, pero sí estoy hablando de mi pareja. Yo puedo decir cómo es él como pareja, lo veo con mi hijo Luca y es un padre de diez, no puedo decir nada, no tengo ningún reclamo” concluyó.