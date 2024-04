Mica Viciconte chicaneó a Nicole Neumann: «Si quiero me como una buena hamburguesa»

Mica Viciconte, pareja de Fabián Cubero, lanzó una chicana dirigida a Nicole Neumann, al hablar de la alimentación. Sabido es que la ex de Poroto es vegetariana y por lo tanto no come carne.

«En mi casa hay límites. Suelo comer muy sano«, dijo la panelista de Ariel en su Salsa, el programa de Telefe, antes de lanzar la chicana. La influencer habló con Socios del Espectáculo.

«Los fines de semana son de permitidos, si quiero me tomo una copa de vino, me como una hamburguesa pero en la semana se come super sano. En la semana nos cuidamos«, dijo Mica, que fue consultada por la alimentación que recibía Indiana Cubero, la hija de Fabián y Nicole, que vive actualmente con su padre.

Por último la exCombate habló de las recientes palabras de Nicole en la cual afirmaba que el padre de sus hijas «no la suelta».

«No sé qué es soltar. Me ponen en un lugar raro a mí, cómo yo voy a estar con alguien que no soltó una relación, yo estoy con él hace bastante tiempo. Si él no hubiese cerrado un capítulo de su vida o su pasado, no sé si se podría haber llevado a cabo nuestra relación, así que en ese sentido estoy tranquila”, consideró.

Nicole Neumann reveló cuál es su bebida preferida

Nicole Neumann reveló cuál es su bebida preferida para comenzar el día llena de energías. Lo contó al publicar una foto en su cuenta de Instagram.

La modelo señaló que antes de empezar con cualquier actividad se prepara un jugo de ananá. «A trabajar. Antes, un jugo de ananá», publicó Nicole en sus redes. La publicación fue acompañada por una imagen de su mano sosteniendo la bebida.