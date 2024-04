Nicole Neumann asegura que Fabián Cubero no la suelta: «Ya está,viví tu vida»

La modelo e influencer Nicole Neumann se encuentra actualmente en medio de conflicto legal con el padre de sus hijas, el futbolista Fabian Cubero. Nicole fue denunciada por Cubero por violencia psicológica hacia su hija Indiana.

Si bien la modelo ha evitado hablar mucho al respecto, en una entrevista con la revista Caras contó como se siente con este duro momento que atraviesa.

«Resurgir es una constante en mi vida, estoy resurgiendo hace meses ¿Viste cuando te quieren voltear? Hay gente que no soporta que te vaya bien y que te vengan cosas lindas en la vida como este amor, la familia y el bebé” contó Neumann.

Además, Nicole afirmó que Cubero se convirtió en alguien que ella no reconoce. «Tiene que ver con cómo transforma a cada uno la frustración o que la vida no haya seguido como uno esperaba. Pero me ha sorprendido cómo puede transformar a alguien” sostuvo.

Luego, el entrevistador le preguntó si pensaba que el exfutbolista «no la soltó». «Evidentemente no, cuando estás feliz con tu vida no estás mirando al otro queriendo joderle la vida. Ya está, viví tu vida, tratá de que todo fluya y vivir la vida lo más en armonía posible y listo” respondió contundente.

Nicole sobre su hija Indiana: «Se que obré desde el amor»

“Soy de hierro, y sé que me puedo caer hoy, pero mañana estoy de vuelta arriba con todo, pero ya cuando toca a tus hijos ahí sí, es durísimo” dijo Nicole sobre la dura situación que está transitando con su hija y su expareja.

“La adolescencia es una etapa complicada y, lamentablemente, cuando alguien te engancha en ese momento para distorsionarte es muy difícil también» afirmó la modelo. Sin embargo, dice confiar en que la situación mejorará.

«Pero, como siempre, yo confío en que la vida y el universo,que es lo que me viene pasando y es lo que por ahí el otro no tolera, es que termina acomodando las cosas y sobre todo cuando vos sabés que siempre obraste bien y desde el amor, la vida te trae buenas cosas” dijo.

También se le consultó sobre la relación entre sus hijas más chicas, que viven con ella, y su actual esposo, Manu Urcera, de quien espera un hijo. “Se llevan perfecto” confirmó.