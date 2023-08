«No lo puede creer»: la reacción de Chano Charpentier al ser procesado por abuso sexual

Chano Charpentier fue procesado en el marco de la denuncia por abuso sexual que le inició su ex, la cantante Militta Bora.

«Procesaron a Chano por abuso sexual. Ella habla de algunos episodio. Habla de violencia y violación. Ellos vivían en un domicilio del cantante en el barrio de Saavedra», reveló Cora Debarbieri en A la Tarde, al dar a conocer la noticia.

«Declara Milita Bora, habla de una noche, del mes de agosto del 2016, y cuenta que el imputado se drogaba y se ponía paranoico y violento. La acusaba a ella de que había un tipo atrás de las cortinas», amplió la panelista.

En ese contexto, este miércoles en Mañanísima, Estefi Berardi reveló que se comunicó con Chano Charpentier y el artista habló de la denuncia en su contra.

Cómo reaccionó Chano luego de ser procesado por abuso

«Hablé con él. Me dijo: ‘No lo puedo creer. Me sorprendió mucho esto. Me asusta la malevolencia de Militta’. Sabe que es inocente. Por eso, se puso a disposición de la Justicia», contó Estefi Berardi sobre el procesamiento de Chano Charpentier.

«Está muy tranquilo porque creen en su inocencia«, añadió la panelista del ciclo de Carmen Barbieri en Ciudad Magazine.

Al finalizar, Estefi precisó que el artista tiene contención de su círculo íntimo. «Está muy contenido por su hermano, su mamá y los integrantes de la banda«, concluyó.