No sos vos, es Instagram: reportan fallas en la app alrededor del mundo

Usuarios de la red social Instagram reportaron fallos este jueves, en las distintas funciones de la app de fotografía.

Las quejas por los problemas se volcaron a Twitter, donde se indicó que entre los inconvenientes no se podían usar filtros para las historias, las conversaciones en los chats no se veían y se repetían publicaciones viejas en el feed.

De acuerdo a la firma Downdetector, los fallos empezaron a reportarse en horas del mediodía en América Latina, a pesar de que la red social seguía funcionando. Si bien todo parecía haber vuelto a la normalidad, los inconvenientes se mantenían.

Cabe recordar que Instagram forma parte de las plataformas de Meta, que también maneja Whatsapp con recurrentes problemas en sus versiones móvil y web.

Inmediatamente, Twitter se volvió caja de resonancia de las quejas, donde miles de usuarios llenaron el feed de memes y chistes sobre el tema. Repasamos los mejores.

me running to twitter to see if Instagram is down #instagramdown pic.twitter.com/UHIPAA4d4c