Operarán a Dani «La Chepi» en las próximas horas por una «anomalía sospechosa»

La influencer Dani «La Chepi» contó que, consecuencia de un preocupante diagnóstico, deberá ser intervenida quirúrgicamente en las próximas horas.

La humorista contó en redes sociales que, tras realizarse algunos estudios de rutina, los médicos notaron que tenía unas microcalcificaciones en una de sus mamas, por lo que deberá ser operada el próximo martes.

“No me pudieron punzar porque tengo la lola muy chica y porque estas microcalcificaciones están muy cerca del pezón. Y, si entra la aguja para sacarme la muestra, me podrían hacer un desastre. Me mandaron a un mastólogo y este especialista me manda directamente al quirófano”, relató «la Chepi».

Los médicos advirtieron a la artista, ya que las microcalcificaciones pueden ser peligrosas si no se atienden a tiempo.

Así, se estima que este martes «me sacarán una muestra – todo no porque, si no, me dejan sin lola -, y lo mandan a analizar. Así que, después, a esperar”.

Si bien «la Chepi» estaba pensando en el próximo estreno de su show unipersonal, la influencer reflexionó: “con todo lo que me pasó este año, incluida la muerte de mi papá, entendí que no hay más tiempo para postergar cosas”.