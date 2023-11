Pampita le dedicó un tierno mensaje a Roberto García Moritán: «Seamos felices hoy y siempre»

Pampita le dedicó un romántico mensaje a su marido Roberto García Moritán en el cuarto aniversario juntos. Lo hizo a través de su red social Instagram.

«Feliz 4to aniversario mi amor. A reír siempre así! Toda la vida abrazados agarrándonos fuerte«, posteó la modelo y jurado del Bailando 2023.

«Que seamos felices hoy y siempre«, añadió Pampita. El mensaje fue acompañado por un video del día en el que Moritán le pidió casamiento en la playa.

«¡Te amo cada día más! Felices 4 años mi amor«, comentó Roberto en el posteo que se llenó de likes y buenos comentarios.

Julieta Prandi contra Nicole Neumann por el apodo a Pampita

A Julieta Prandi le dieron a elegir entre Nicole Neumann y Pampita y no dudó en escoger a la jurado del Bailando 2023.

«Nunca tuve ningún problema pero cuándo surgió el tema del apodo me quisieron culpar. Yo no tengo dos caras, no te voy a mandar al frente pero no me quieras culpar de algo que no hice«, comentó Prandi en Al Dente, el programa de América TV.

«Cada uno con la mochila que le corresponde. Igual Caro lo sabe, lo hemos hablado y lo tiene clarísimo«, cerró.