La dura advertencia de Pampita a un movilero: «No me gusta que revuelvan porquería»

Pampita se enojó al ser consultada nuevamente por el episodio del motorhome, aquella situación en la que descubrió la infidelidad de Benjamín Vicuña con La China Suárez.

“Ese tema está terminado. Ya pedí un montón de veces que no se hable más de ese tema porque no me gusta y porque no me gusta que mis hijos vean ni lean nada”, señaló Pampita, en diálogo con un movilero de LAM, el programa de América TV.

La modelo también recordó cuando insólitamente prestó su celular en el Bailando 2023 para que revisen sus últimas búsquedas en Internet y aparecía aquel escandaloso episodio.

“Lamentablemente pasó eso porque estuve haciendo los trámites de la Embajada de Estados Unidos y tenía que poner cuándo empecé a trabajar acá. Fue de casualidad”, argumentó Pampita.

“A mí no me gusta que revuelvan porquería del pasado. No me gustan los programas que hablan del pasado. Hay mucho presente. Yo soy súper creativa, laburo de mil cosas. Hay mucho mío para hablar de mi hoy”, advirtió enojada.

“¿Te pasó que por este tema tus hijos te hayan preguntado algo?”, quiso saber el movilero. “No, pero ojalá no sigan poniendo más nada de antes porque ya fue. Tema terminado”, cerró.

El llanto de Pampita en el Bailando 2023

Pampita lloró por un emotivo momento ocurrido en el Bailando 2023. Ocurrió luego de la presentación de un grupo de chicos que bailó ritmos urbanos en la pista.

Pampita se emocionó hasta las lágrimas al ver cómo los chicos se abrazaban y celebraban luego de haber mostrado su talento en el programa de Marcelo Tinelli en América TV.