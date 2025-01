Pasó otra vez: Gran Hermano sancionó a otro jugador por hablar de más

Una vez más, «el Big» tuvo que sancionar a uno de los «hermanitos» por incumplir las reglas del juego. En las seis semanas que transcurrieron desde que comenzó Gran Hermano 2025 varios participantes fueron sancionados en más de una ocasión. Incluso Keila Sosa fue expulsada por negarse a jugar. Esta vez quien fue castigado fue Juan Pablo, líder de la semana, por hablar de más sobre sus estrategias de juego.

Juan Pablo ganó el liderazgo de la semana pero no pudo utilizar sus beneficios: qué pasó

Parece que los jugadores de Gran Hermano no aprenden más. Juan Pablo de Vigili ganó el liderazgo esta semana, aunque no pudo utilizar ninguno de sus beneficios por anunciar a los cuatro vientos a quien iba a salvar de la placa.

Todos los jugadores de la casa suponían que iba a sacar a Giuliano Vaschetto de la placa ya que tienen un vinculo bastante cercano. Además, el jugador ya lo había salvado a él en una placa pasado. A pesar de que sus compañeros le advirtieron que si seguía hablando sería sancionado, Juan Pablo habló de más y efectivamente, el Big anunció una sanción.

“Te informo, Juan Pablo, que el líder tiene absolutamente prohibido participar o dar a entender el nombre de los jugadores que salvará o subirá a placa. No puede hablar, no puede hablar del tema con sus compañeros. Se trata de un acto privado, secreto, íntimo, que no debe ser compartido con nadie hasta que Santiago del Moro lo autorice”, explico la voz de Gran Hermano.

“Juan Pablo, te informo que advertí varias conversaciones en las que incumpliste esta regla. De modo que tu beneficio de modificar la placa queda sin efecto. Es decir, para que te quede claro, doy por anulada la jugada que acabas de realizar debido a tu desobediencia. Por lo tanto, la placa de nominados no sufre ningún tipo de alteración”, agrego.

El correntino no se lo tomó muy bien y corrió al confesionario para quejarse por lo sucedido. La frutilla del postre fue el anunció de Santiago del Moro: le contó a los «hermanitos» que la placa de este domingo es positiva.

De esta manera, la placa queda conformada por Sandra Priore, Brian Alberto, Lourdes Ciccarone, Martina Medina, Sebastián Bello, Giuliano “Nano” Vaschetto, Luciana Martínez, Sofía “Sopa” Buscio y Chiara Macuso.