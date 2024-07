Pedro Rosemblat expuso el mayor defecto de Lali Espósito: ¿Cuál es?

El novio de Lali, Pedro Rosemblat expuso este lunes a la cantante, en medio de una cena en un exclusivo restaurante de Buenos Aires y reveló cuál es su mayor defecto.

A través de una historia de Instagram, Rosemblat mandó al frente a la cantante pop. «Tenemos un problema, les quiero contar una cosa. Nos invitaron a comer, y ella es una persona con incontables talentos, que no voy a describir en este video. Canta, baila, actúa, es graciosa y carismática, pero como todas las personas tiene algunas limitaciones«, comenzó diciendo.

📹Lali fue a comer a un restaurante con su novio, Pedro Rosemblat, y él contó cuál es el mayor problema que enfrenta la pareja en esas situaciones. pic.twitter.com/j7nDARIfyN — Revista PRONTO (@Revista_PRONTO) July 8, 2024

«En este caso es una mala influencer«, disparó el dueño del streaming de Gelatina.

En el restaurante del hotel Four Seasons, Pedro mandó al frente a Lali: «Como influencer no es buena, no filma la carne sino el tenedor, saca una foto oscura».

«Se saca una selfie tomando vino y parece más bien una persona con problemas de alcoholismo que cool… y no sabemos muy bien cómo explicar que comimos muy rico acá», sumó.

Lali y un giño para Pedro: a qué hace referencia la taza con la que posó Lali

Ayer, la intérprete de «N5» hizo una publicación de varias imágenes y vídeos en Instagram, incluyendo una tierna foto abrazada con Rosemblat. «Es infinito lo que te amo» comentó el streamer. Sin embargo, la foto de la parejita no fue lo que más llamó la atención de los usuarios.

Se trata de una foto de Lali posando con una taza con la inscripción «Anotá, Pedro«. La taza hace referencia a un vídeo viral que protagonizó el streamer en septimebre del año pasado. Se trata de un momento que compartió con la expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

“Anotá, Pedrito” le indicó la entonces vicepresidenta a Pedro, quien estaba ejerciendo de moderador en la charla sobre la reedición del libro “Después del derrumbe. Conversaciones de Torcuato Di Tella y Néstor Kirchner”. «Uy que nervios» respondió Pepe en dicha ocasión. «Anotá bien que te esta mirando el país querido» respondió Cristina. «Este puede ser el fin de mi carrera» bromeó Rosemblat, haciendo reír a los asistentes del evento.