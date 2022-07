Polémica con Narda Lepes en Uruguay, tras su paso por Masterchef Celebrity

La reconocida Narda Lepes se encuentra en el ojo de la tormenta en las últimas horas, ya que fue convocada como jurado invitada en la versión uruguaya de Masterchef Celebrity y allí muchos la tildaron como maltratadora y se quejaron de sus malos modos en las devoluciones.

Según indicaron en «Intrusos» (América), los propios participantes de la competencia hicieron las declaraciones en contra de la cocinera y señalaron que no podían entender cómo los trataba así.

El momento más polémico fue cuando Lepes le dio una suerte de palmada en el hombro a uno de los competidores. “Carlos es cantante folclórico y cuando ella lo tocó, miró a la producción. No le gustó” reveló Marcela Tauro sobre la secuencia.

Las quejas se multiplicaron también en las redes sociales de la cocinera, donde tuvo réplica con múltiples comentarios negativos.

“Te vi en Masterchef Uruguay, eras invitada, ¿había necesidad de ser tan grosera? Acá no nos gusta tu tonito, si no andá y fijate los comentarios, ubicate querida, estas en Uruguay, invitada…”, “¿Que te comiste Narda? Para aconsejar no hace falta ser ordinaria y faltar el respeto a la gente«, fueron algunos de los comentarios.

Por el momento, Narda decidió mantenerse al margen del conflicto y prefirió no hablar al respecto. «La verdad es que no pasó nada», cerró ella el tema.