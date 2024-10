Polémico editorial de Nicolás Wiñaski contra los políticos, con insultos incluidos: «son unos…»

Nicolás Wiñazki, el conductor de Todo Noticias, inició su programa con una polémica editorial este martes por la noche, cargado de insultos, con el que sorprendió al público de «Somos Buenos». Posteriormente, el periodista explicó cuál era su intención al comenzar así el programa del prime time. Qué pasó.

«Mentirosos»: el crudo editorial de Nicolás Wiñazky contra los políticos, en TN

Al inicio de «Somos Buenos», el programa que conduce junto a Santiago Fioriti en Todo Noticias, Nicolás Wiñazki habló sobre los políticos y usó el mismo tono de agresividad que el presidente Javier Milei en el último acto donde se presentó, en Parque Lezama, según él mismo explicó posteriormente.

«Acá tienen pedazo de soretes, les estoy hablando a ustedes los políticos. Hijos de puta, mentirosos, valijeros, corruptos. Se creen que hablan porque son una clase superior, nunca pensaron que estaban haciendo daño y esa gente no iba a reaccionar. Son una mierda» indicó Wiñazki, mirando directamente a la cámara.

Y continuó con el furioso descargo: «Están todos llorando porque se les acabaron los curros. Son unos hijos de puta, es lo que dice la audiencia… ya no les cree más nadie. Vinieron a este canal para operar, para instalar noticias falsas. Por suerte existen las redes sociales y ya nadie les cree, se les cayó la careta».

«Todos saben quiénes son y se les terminó la guita, no lloren más. Hijos de puta dice la gente. Calumnian, infamian para ganar dinero. Están nerviosos, no tienen más el monopolio de la palabra. Somos todos iguales y no les cree nadie» cerró el periodista de TN.

Por qué Nicolás Wiñazki explotó contra los políticos en TN

Una vez que terminó con su discurso, Santiago Fioriti le dio pie a Nicolás Wiñazki para explicar lo que había pasado minutos antes. «Copio el discurso de Javier Milei en Parque Lezama, usando las mismas palabras que usó él en contra de los periodistas» explicó el conductor de TN.

«Suena muy violento si habláramos así. Entiendo que es una estrategia del gobierno para poner al periodismo como enemigo, pero también suena muy violento y sería injusto si habláramos así de los políticos, generalizando» concluyó el conductor de «Somos Buenos».