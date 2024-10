Baby Etchecopar le dedicó un extenso editorial a Javier Milei: ¿Qué dijo?

El conductor de Radio Rivadavia fue el foco de los ataques de los trolls libertarios en la última semana e hizo su propio descargo con forma de Editorial.

Baby Etchecopar: «Ayudamos a que caiga el Gobierno de Cristina para que vos llegaras»

Baby Etchecopar le dedicó su editorial a Milei y al acto que realizó para el lanzamiento de la Libertad Avanza como partido nacional y estas son algunas de las cosas que dijo: «Antes voy a decir que lo apoyo, más allá de las boludeces que haga y lo voté, pero no voté esto.»

Además agregó que «Macri cree que Milei es hijo de él, pero no es de él, es hijo del peronismo» y agregó que piensa que en un momento «no lo va a apoyar el PRO, No lo va a apoyar el peronismo ortodoxo, no lo va a apoyar el comunismo y va a tener que refugiarse«

Una de las cosas que le dijo es: Nosotros somos los hijos de p.. que ayudamos a que caiga el Gobierno de Cristina para que vos llegaras. Somos los mismos que te dimos espacio para que hagas payasadas». «No te diferencias en nada a Cristina»

El conductor, también hizo referencia a la entrevista que Susana le hizo al presidente y a lo que Milei dijo sobre lo que cobran los jubilados.

Baby Etchecopar contra Javier Milei por la visita de Susana Giménez

«Sería una hipócrita si por ser amigo de Susana te dijera que me encantó«, sentenció Baby Etchecopar, al hablar con Intrusos de la visita que realizó Susana Giménez a la Casa Rosada para entrevistar al presidente Javier Milei.

«Creo que la usaron a Susana. La usó Karina para esa foto ridícula con el perro… Usaron a Susana para mostrar un momento de glamour en medio de tanta pobreza», añadió fiel a su estilo Baby, que también criticó la relación amorosa que mantienen Javier Milei y Yuyito González.

Días atrás, Susana visitó a Milei en la Casa Rosada para grabar una entrevista que se verá este domingo 29 de septiembre 2024 en su programa de Telefe. Luego de esa charla, la diva se mostró junto al mandatario en el icónico balcón y eso le valió la crítica de muchos sectores, dado que esa imagen se difundió en medio de los tristes datos de pobreza que publicó el Indec.