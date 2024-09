Antonio Laje, indignado por la baja de los combustibles: «una burla para el esfuerzo que estamos haciendo»

Este lunes, YPF confirmó la baja de los precios de los combustibles desde la medianoche de este martes, para iniciar octubre, y la noticia enojó a Antonio Laje, el conductor de LN+, quien manifestó su malestar al aire de su programa matutino cuando una cronista informaba sobre el tema. Qué pasó.

"Es una burla para el esfuerzo que estamos haciendo todos"



Luego de que YPF anunciara que bajará 1% la nafta, Antonio Laje dijo que lo que hizo la petrolera "es reírsenos en la cara" y se quejó: "No anuncien nada, cállense la boca si la semana que viene va a aumentar 3%". pic.twitter.com/OJV9xHcdoj — Corta 🏆 (@somoscorta) September 30, 2024

Antonio Laje, molesto por la baja del precio de las naftas de YPF

En su programa «+Mañana» por LN+, Antonio Laje se mostró indignado este lunes por la baja en los precios de las naftas que anunció YPF a partir del inicio de octubre y lo tomó como «una burla», por lo que inmediatamente su reclamo se volvió viral.

«Son unos caraduras, no tienen vergüenza. Es una burla directamente. No anuncien nada para eso, no anuncien que van a bajar el 1%» reclamó el conductor de LN+ cuando la columnista de su programa hacía el anuncio de la información.

Finalmente, Antonio Laje consideró que la resolución «es una burla para el esfuerzo que estamos haciendo todos. Es reírsenos en la cara. Vamos a ver qué hace el resto de las petroleras» cerró el tema el periodista, con sorna.

YPF baja los precios de los combustibles: a partir de cuándo se implementa la medida

YPF confirmó este lunes que bajarán los precios de los combustibles, a partir de las cero horas de este martes 1 de octubre. Las naftas bajarán un 4% y el gasoil un 5% promedio en todo el país; sin embargo, se estima que el impacto en el surtidor será menor por la devaluación y el aumento de los impuestos al combustible, definida hoy por el gobierno nacional.

La decisión de la empresa se apoya en la caída de la cotización internacional del crudo Brent, que forma parte de la estructura de precios de todos los combustibles a nivel mundial.