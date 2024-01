Por qué Nicole Neumann estalló de furia al ser fotografiada en la playa: «Cuídenme un poquito»

Nicole Neumann fue fotografiada mientras comía en la playa y explotó de furia. Explicó lo que sucedió en su red social Instagram y pidió que la «cuidaran» un poco más.

La modelo se encuentra de vacaciones en Punta del Este junto a su esposo Manu Urcera. Allí luce su pancita de embarazada pero no oculta su malestar por el accionar de la prensa.

Así, la jurado de Los 8 Escalones se quejó del fotógrafo que la registró durante «tres horas» y publicó una foto mientras ella comía una medialuna.

«Me pinta al atardecer comer medialunas. Me voy a la playa a comerlas tranquilas. Aparecen paparazzi, bueno, ok. Estuvieron las tres horas sacando fotos mientras tomaba sol. ¿Es necesario que saquen todas en las que estoy masticando y comiendo?», se quejó Nicole en una historia de Instagram.

«Tres horas estuvieron– continuó- Me pueden sacar solo en las que estaba tomando sol o caminando. No, eligieron las que estoy masticando, comiendo«.

«Cuídenme un poquito en la edición de las fotos. ¿Qué necesidad? Se sabe que como. Dios mío», cerró Nicole, notablemente enojada.

Pampita reavivó la pelea con Nicole Neumann y Julieta Prandi

Pampita quedó envuelta en una polémica al ser consultada si salvaría a Nicole Neumann o a Julieta Prandi en un naufragio.

“Estás en un barco. De un lado tenés a Nicole Neumann y del otro a Julieta Prandi. Podés rescatar a una de ellas dos. ¿A quién rescatás?”, le preguntó Juariu.

“Qué guachada”, dijo Pampita riéndose. “Que se ahoguen las dos”, disparó. Segundos más tarde, aclaró: “Es para no elegir, eh. No es de mala”.